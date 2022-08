I seks måneder har krigen i Ukraina pågått, og ved frontlinjen kjemper ukrainske soldater som tidligere hadde helt vanlige jobber.

Blant dem er 21 år gamle Yaroslav Shetz. Før krigen kjørte han traktor, nå kjører han stridsvogn.

– Hver gang jeg er i kamp lurer jeg på om jeg skal dø. Hver gang man skal ut er man redd. Mann innser at det er en ordentlig krig. Og at man kanskje ikke kommer tilbake, sier han i et intervju, gjengitt av SVT.

– Jeg kan ikke beskrive følelsene

Soldaten Volodymyr Klymkovich har mistet flere venner i løpet av krigen.

– Jeg kan fortsatt ikke tro det er sant. Jeg kan ikke beskrive følelsene, sier han.

Tidligere denne uken uttalte Ukrainas forsvarssjef at nær 9.000 ukrainske soldater er drept siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i mai at rundt 100 ukrainske soldater ble drept på slagmarken hver eneste dag.

Hevdet Russland lider store tap

Det amerikanske forsvarsdepartementet anslo tidligere i august at Russland lider store tap i krigen. Pentagon anslo at opptil 80.000 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen.

– Jeg tror at vi trygt kan anslå at Russland har fått 70.000 eller 80.000 drept og såret på under seks måneder. Tallet kan være noe lavere eller noe høyere, men jeg tror at det er i den størrelsesorden. Det er ganske bemerkelsesverdig ettersom Russland ikke har oppnådd noen av Vladimir Putins mål i Ukraina, uttalte det amerikanske forsvarsdepartementets talsmann Colin Kahl.