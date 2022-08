– Det er på mange måter et mareritt for Putin. for han kan ikke umiddelbart komme seg ut av situasjonen han har satt seg selv og Russland i , sier Flemming Splidsboel, Russland-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier til danske Ekstra Bladet.

Forskeren mener krigen så langt har endt i et «worst case»-scenario for den Kreml og at presidenten må innse at han ikke har ressurser til å innta et stort land med 44 millioner innbyggere.

Splidsboels betraktinger er helt i tråd med Lord Richard Dannatts, som ABC Nyheter har sitert i en tidligere sak, og som mener Vladimir Putin og Russland nå opplever et screkkscenario.

– Jeg mener at krigen har utviklet seg fullstendig annerledes enn hva Vladimir Putin hadde forestilt seg. Dette er høyst sannsynlig hans verste scenario – hans marerittscenario, sa Lord Richard Dannatt til Sky News. Han er tidligere sjef for den britiske hæren og mener som mange andre at Russland raskt skjønte at denne krigen ikke ville gå like lett som først planlagt.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Måtte endre mål flere ganger

De russiske styrkene gikk inn i Ukraina fra flere kanter 24. februar og forsøkte å storme hovedstaden Kyiv. Denne planen gikk ikke som planlagt og russerne trakk seg tilbake fra Kyivs forsteder 1. april og omgrupperte styrkene i det østlige Donbas-regionen der russiskstøttede separatister fra før kontrollerte deler av Donetsk og Luhansk.

– Allerede etter seks uker måtte han skifte taktikk. Men den innsatsen går jo heller ikke som planlagt, sier Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa til Ekstra Bladet.

Han sier til avisen at det er ingen tvil om at Putins mål er å ta over mer enn bare Donbas og de sørøstlige regionene av Ukraina.

– Han anerkjenner ikke Ukraina som stat og har et ønske om å gjenetablere «Stor-Russland» Det inkluderer Baltikum, deler av Finland og deler av Polen, sier Kaarsbo.

Zelenskyj: – Forhandler ikke med terrorister

Den ukrainske presidenten utelukket onsdag, på landets uavhengighetsdag, en forhandlingsløsning med Russland.

– Vi vil ikke forsøke å komme fram til enighet med terrorister, sa Volodymyr Zelenskyj under en tale onsdag.

– For oss så er Ukraina hele Ukraina. Alle de 25 regionene, uten innrømmelser eller kompromisser, sa presidenten.