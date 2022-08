Etter snart seks måneder har krigen i Ukraina begynt å ligne mer og mer på en stillingskrig. Det ser ut til at begge parter står litt fast, mens det samtidig rapporteres om fremgang fra begge sider.

Det har også vært spekulert mye i om, og eventuelt når, krigen skal gå inn i en ny fase. Det mener den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi skjedde for omtrent en måned siden. Han mener det er tydelig at Ukraina nå tar mer initiativ.

Ukrainsk motoffensiv fungerer

Det er i et intervju med svenske Expressen oberstløytnanten forteller om skiftet i krigen.

– Den nye fasen startet for omtrent en måned siden da Ukraina begynte å forberede en motoffensiv for å frigjøre de sørlige delene som Kherson og Zaporizhzhya-regionen. Fremfor alt byen Kherson.

Les også: – Russland sliter på flere områder

Ifølge Paasikivi har Ukraina begynt å skyte med det mobile rakettsystemet HIMARS på blant annet ammunisjonsdepoeter, broer og luftvernsstaber. Dette mener han Ukraina gjør for å tvinge russerne til å reagere.

Og denne motoffensiven mener Paasikivi har vist seg å fungere:

– Tidligere har russerne aksjonert og ukrainerne reagert. Men nå har Ukraina begynt å ta initiativ og kjempe etter sin egen plan. Det har fått russerne til å forlate flere landsbyer og mindre byer når de har sett at dette ikke lar seg forsvare eller innse at det er en for stor ukrainsk overmakt.

At russerne viker unna når de blir satt under nok press, er et mønster oberstløytnanten mener vi har sett flere ganger i løpet av krigen. Blant annet da russerne trakk seg fra kampene i Kyiv, og i områdene rundt Kharkiv.

Viser at høye priser er verdt det

Paasikivi mener derfor at denne motoffensiven vi ser av Ukraina er utrolig viktig for dem.

På dette viset klarer de å presentere suksesser for sin egen befolkning, og til og med begynne å frigjøre landet enkelte steder. Dette gir også gode signaler til Vesten, og viser at våpnene de mottar faktisk hjelper.

Det viser også Europas befolkning at høye prisene på drivstoff og gass på et vis er verdt det, mener de svenske oberstløytnanten.

Men Ukraina må skynde seg mener Paasikivi. I høst kommer været til å bli dårlig, og skal man lykkes med å avansere og føre en slags mobilkrig er det bedre å gjøre det nå før det blir gjørmete, sier han.