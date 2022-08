Varsellysene blinker i store europeiske land som Italia, Tyskland og Nederland, der viktige skipsruter må stenge på grunn av vannmangel. Store elver som Rhinen og Po er rammet, ifølge det danske Ekstrabladet.

Nå er en annen av Europas mest kjente elver faretruende nær ved å tørke opp. I Storbritannia, i likhet med fastlands-Europa, har man opplevd høye temperaturer og lange perioder med tørke. Det betyr at Themsen har tørket helt ut flere steder, ifølge eksperter.

Første gang noensinne

Elveeksperter advarer ifølge The Guardian om at Themsen har tørket opp på stedet der den naturlig springer ut, 150 kilometer vest for London.

Som et resultat starter elven nå hele åtte kilometer fra sitt naturlige opprinnelsespunkt, sier Rob Collins, direktør for politikk og vitenskap ved Rivers Trust til The Guardian.

– Etter det langvarige tørre været har kilden til Themsen i Gloucestershire tørket opp. Vi kan forutse at hyppigheten av slike perioder med tørke og vannmangel vil intensivere i tiden fremover, noe som betyr økende konkurranse om en minkende ressurs, sier Collins.

Selv om vannstanden i Themsen har sunket dramatisk, har ikke britiske myndigheter innført restriksjoner på bruken av vann. I stedet blir folk bedt om å begrense forbruket sitt basert på sunn fornuft, skriver britiske medier.

Hele Europa kan rammes

Ifølge Bloomberg er også vannstanden i Rhinen, som har opphav i Tomasee i Sveits og fortsetter gjennom Østerrike, Tyskland, Frankrike og Nederland, urovekkende lav.

Elven er uunnværlig for godstransport i Europa. Spesielt lasteskip med kull bruker ruten gjennom Europa.

I helgen er vannstanden satt til å synke ytterligere 47 centimeter flere steder, noe som gjør at lasteskip ikke kan seile på Rhinen før vannet kommer tilbake.

Den lave vannstanden i elven gjør også at forsendelser av korn, bensin, fyringsolje og andre råvarer blir forsinket fordi lasteskip må redusere lasten.

Både i Nederland og deler av Nord-Italia har innbyggerne blitt bedt om å spare vann på grunn av alvorlige vannforsyningsproblemer, ifølge Ekstrabladet.

I Milano har ordføreren beordret at alle offentlige fontener må skrus av. Vask av private kjøretøy og vanning av hager og plener er også forbudt.