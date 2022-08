Hendelsen blir sett i sammenheng med ryktene om Nancy Pelosis tur til øya.

Flere kinesiske jagerfly gikk på vingene nær kysten av Taiwan tirsdag. Det opplyser en kilde, som har blitt briefet om hendelsen, til nyhetsbyrået Reuters. hendelsen beskrives som «veldig provoserende».

I tillegg ligger flere kinesiske krigsskip i nærheten av den uoffisielle maritime grensen mellom de to landene. Som svar skal Taiwan ha sendt et fly på vingene for å overvåke situasjonen.

Gjennomførte taktiske manøvre

Det skal være svært uvanlig at både kampfly militærfartøy befinner seg i nærheten av skillelinjen mellom Kina og Taiwan.

Taiwans forsvarsdepartement sier de har full kontroll over aktiviteter i nærheten av Taiwan, og at de vil sette inn styrker som et svar på trusler fra fienden.

Reuters kilde sier at de kinesiske jagerflyene flere ganger gjennomførte taktiske manøvrer der de fløy langs den uoffisielle grensen og deretter fløy tilbake til den kinesiske siden av sundet.

Verken Taiwan eller Kina skal ha krysset den uoffisielle grensen med verken krigsfly eller marinefartøy.

Kan dukke opp i ettermiddag

Den kinesiske provokasjonen blir sett i sammenheng med Nancy Pelsosis ennå ikke bekreftede besøk til Taiwan.

Mandag siterte CNN taiwanske og amerikanske kilder på at Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus i USA, skal dra til Taiwan i dag.

Kinesiske myndigheter kom i går med advarsler om at de «ikke vil sitte stille» om Pelosi dukker opp i Taiwan og har advart USA om å «ikke leke med ilden», ifølge NTB.

Den taiwanske avisen Liberty Times skriver på sin side at Pelosi ankommer øynasjonen tirsdag kl. 22.20 lokal tid, som er kl. 16.20 norsk tid. Ryktene er verken bekreftet at amerikanske eller kinesiske myndigheter.