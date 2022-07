Det sa Storbritannias nasjonale sikkerhetsrådgiver Sir Stephen Lovegrove under en tale ved Senteret for Strategiske og Internasjonale Studier i Washington DC.

– Vi er på vei inn i en farlig tid med spredning, hvor nye endringer i teknologi øker ødeleggelsespotensialet til mange våpen og de våpnene er mer viden tilgjengelig, sa Lovegrove fra talerstolen.

Snakker ikke nok

Lovegrove sa at rivaliserende stormakter forstod hverandre bedre under den kalde krigen, og at feilberegninger blir mer sannsynlig som følge av dagens manglende dialog mellom verdensmaktene. Det skriver BBC.

De vestlige stormaktene dro nytte av forhandlinger som «forbedret vår forståelse av sovjetiske doktriner og evner, og vice versa» under den kalde krigen, fortalte sikkerhetsrådgiveren.

– Dette ga oss begge bedre selvtillit på at vi ikke ville feilberegne oss inn i en atomkrig, fortsatte han.

– I dag har vi ikke det samme grunnlaget med andre som kan true oss i fremtiden, spesielt Kina, sa Lovegrove.

Kina, Taiwan og USA

Uttalelsene kommer i forkant av telefonsamtalen mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping.

De to presidentene snakket sammen torsdag og Xi skal blant annet ha advart Biden om at «den som leker med ilden, til slutt vil brenne seg».

Dette på grunn av at speaker i representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, har planlagt et besøk til det betente Taiwan, som Kina står fast på er en del av deres territorium.

Kina har fra før truet med «store konsekvenser» dersom det planlagte besøket gjennomføres.

I vår vekket uttalelser fra Biden om Taiwan oppsikt. I en tale syntes han å bekrefte at USA vil forsvare øya militært hvis den angripes av Kina. Det utløste spekulasjoner om hvorvidt USAs politikk på dette området var endret.

Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet» fortsatt gjelder. Begrepet innebærer at USA ikke vil svare klart på spørsmålet om et mulig forsvar av Taiwan.

Et toppmøte ansikt til ansikt skal også ha blitt diskutert torsdag, ifølge en ikke navngitt amerikansk regjeringskilde.