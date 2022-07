En rakett fra et nylig oppskutt kinesisk romfartøy er i fritt fall på vei mot jorden. Fagfolk klarer ikke å forutse hvor raketten som veier hele 21 tonn vil lande. Det skriver Independent.

– Dessverre kan vi ikke forutse hvor den vil lande. En så stor rakettdel burde ikke latt være i bane og falle ukontrollert, sier Jonathan McDowell ved Harvard-Smithsonian senter for astrofysikk, ifølge Independent.

– Risikoen den utgjør for folk er ikke stor, men den er større en det jeg er komfortabel med.

Videre opplyser McDowell at USA som regel gjør en bedre jobb når det gjelder å bli kvitt deler som med hensikt kobler seg fra romfartøy under oppskyting.

Lave odds

Faren for at deler fra raketter og andre deler av romfartøy skal treffe mennesker eller eiendom er lav. Det anslås fortsatt at det foreligger en fare på rundt ti prosent for at én eller flere vil bli drept som følge av raketter som er ute av kontroll de neste ti årene.

U.S. Space Command har ikke varslet at den 21 tonn tunge kinesiske raketten utgjør noe fare.

Ikke første gang

I løpet av de tre siste årene har Kina latt tre raketter falle ukontrollert ned mot jorden. I mai i fjor endte en rakett som hadde vært med på å bære deler til romstasjonen Tianhe opp med å fly rundt jorden så fort at det var umulig å forutse hvor den ville lande.

Raketten brukte kun 90 minutter på fly rundt jorden.

Året før var en kinesisk romrakett kun 13 minutter fra å treffe New York City. Denne landet i Atlanterhavet.