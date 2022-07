I et intervju med den amerikanske kanalen CNN uttrykte Moldovas statsminister Natalia Gavrilita uro over president Putins krigføring i Ukraina. Moldova grenser til Ukraina og ligger ikke langt fra havnebyen Odessa som nylig ble utsatt for et bombardement.

– Vi er selvfølgelig bekymret, sa Moldovas statsminister Natalia Gavrilita under intervjuet da hun ble spurt om hun er bekymret for om Russland vil gå inn i landet, ifølge Insider.

– Det er en risiko, men foreløpig er det et hypotetisk scenario. Men hvis de militære trefningene beveger seg lenger inn i den sørvestlige delen av Ukraina og mot Odessa er vi selvfølgelig veldig bekymret.

Transnistria

Under intervjuet påpekte Gavrilita risikoen for at russiske soldater for alvor vil gå inn i regionen Transnistria. Ifølge FN tilhører Transnistria Moldova, men opptrer som en selvstendig stat. Regionen er Russland-vennlig.

Ifølge Insider uttalte en høytstående russisk offiser i april at Russland ønsker å okkupere hele det sørlige Ukraina, noe som vil koble russisk kontrollert territorium til Transnistria. Siden april har russiske styrker derimot trukket seg tilbake i deler av Ukraina og fokusert på å ta de østlige delene av landet.

Transnistria, og dermed Moldova, grenser til Ukraina i Ukrainas sørvestlige hjørne.

Gavrilita opplyser at Moldova gjør alt for å opprettholde fred og stabilitet for å sikre at ingenting eskalerer i regionen.

Flere ganger siden den russiske invasjonen av Ukrainas start har det vært rapportert om eksplosjoner i Transnistria.

Eks-sovjet er bekymret

Moldova var en del av Sovjetunionen før unionens kollaps på starten av 90-tallet. Ifølge Gavrilita stiller folket i Moldova seg bak demokrati og vestlige verdier. Moldova ble tidligere i år presentert som kandidat for å bli medlem av EU, ved siden av sin nabo i øst, Ukraina.

Flere eks-sovjetstater frykter en russisk invasjon og har styrket sine militære kapasiteter i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

Det baltiske landet Latvia vurderer å gjeninnføre allmenn verneplikt i landet som følge av invasjonen, skriver Insider.