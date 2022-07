Tirsdag seilte det amerikanske marinekrigsskipet USS Benford gjennom det omstridte Taiwanstredet. Dette var den tredje gjennomseilingen på én uke.

Stredet ligger mellom Kina og den selvstyrte staten Taiwan. Taiwan er en øy som ligger der Øst- og Sør-Kina-havet møtes.

På tross av at det regjerende kinesiske kommunistpartiet aldri har hatt kontroll over øyen, hevder Kina at Taiwan er en del av deres territorium. På grunn av dette anser kinesiske myndigheter Taiwanstredet som en del av deres interne havområder.

USA på sin side hevder mesteparten av stredet er internasjonalt farvann.

«Et fritt og åpent Indo-Stillehav»

Washington mener at seilingen viste USAs «engasjement i et fritt og åpent Indo-Stillehav». Kina kaller seilingen en provokasjon og hevder hendelsen bekrefter USA som en «ødelegger av fred og stabilitet», skriver CNN.

Den amerikanske marinen viser til en internasjonal lov som sier at territoriale farvann strekker seg 12 nautiske mil, 22,22 kilometer, ut fra et lands kyst.

Marinen opplyser videre at de med jevne mellomrom seiler gjennom stredet i det de selv kaller «retten til fri ferdsel»-operasjoner.

Forrige uke gjennomførte den amerikanske marinen lignende operasjoner da de seilte uvanlig nært de omstridte øygruppene Paraceløyene og Spratlyøyene, henholdsvis 13. og 16. juli.

Utfordrer Kina

Onsdag i forrige uke seilte USS Benford «gjennom en korridor i stredet som er utenfor det territoriale farvannet til noe land med kystlinje», fortalte løytnant Nicholas Lingo, talsperson for den amerikanske syvendeflåten ifølge CNN.

Onsdagens operasjon skal ha blitt gjennomført for å utfordre de «overdrevne maritime kravene» Kina har lagt på øyene.

Kina reagerte sterkt etter hendelsen og opplyste om at de hadde fulgt gjennomseilingen tett.

– De hyppige provokasjonene og fremvisningene av USA viser fullt og helt at USA er ødeleggeren av fred og stabilitet i Taiwanstredet, sa oberst Shi Yi, som er talsperson for Folkets Frigjøringsarmes østlige Teater-kommando ifølge CNN.

Økende spenning

Flere hendelser har den siste tiden bidratt til at spenningen mellom USA og Kina om Taiwan har økt, og Kina har gått hardt ut mot USA to ganger de siste dagene.

Kina opplyste mandag om at USA hadde solgt våpen til Taiwan for 108 millioner dollar, omtrent 1,7 milliarder kroner. Ifølge Beijing satte salget Kinas uavhengighet og sikkerhetsinteresser i «alvorlig fare», og «skadet relasjoner mellom de to landene», skriver CNN.

Tirsdag sa en talsperson i Beijing at de er «sterkt imot» et planlagt besøk til Taiwan fra speaker i Representantes hus i USA, Nancy Pelosi.