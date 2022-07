I 2019 skal det meksikanske Juarez-kartellet ha avfyrt flere hundre skudd mot, og satt fyr på, biler som tilhørte et mormonersamfunn ved grensen mot USA i Mexico. I angrepet drepte kartellet tre kvinner og syv barn. Det skriver New York post.

Flere milliarder i erstatning

De avdødes etterlatte anla i 2020 et søksmål i den amerkanske delstaten Nord-Dakota der flere av familiemedlemmene jobbet, blant annet enkemennene til to av ofrene. Mennene jobbet i oljeindustrien i delstaten, og reiste ofte mellom Nord-Dakota og Mexico.

Nå er narkotikakartellet dømt til å betale 1,5 milliarder dollar, omtrent 15 milliarder kroner, i erstatning. Dette ble bestemt i en domstol i den nordlige amerikanske delstaten torsdag.

– Vi dro til en amerikansk domstol i Nord-Dakota i håp om å få noe bekreftelse om, og et mål på rettferdighet for, traumene som ble påført familien vår, og det fikk vi, sa enkemannen til et av ofrene ifølge Associated Press (AP).

Tredobler erstatningssummen



Angrepet skal ha skjedd som følge av en konflikt mellom mormonersamfunnet og det meksikanske kartellet. Mormonersamfunnet hadde offentlig kritisert og protestert mot narkotikakartellet, skriver AP.

I 2020 sa meksikanske myndigheter at hjernen bak aksjonen skal ha vært blant de 17 som ble arrestert i sammenheng med angrepet.

Erstatningen vil etter den føderale antiterrorismeloven automatisk tredobles, ifølge AP. Det fullstendige erstatningskravet mot Juarez-kartellet er derfor 4,6 milliarder dollar, i overkant av 47 milliarder kroner.

Amerikanske myndigheter kan fryse terrororganisasjoners eiendeler, men hvorvidt de har tilgang til Juarez-kartellets eiendeler er uvisst, skriver AP.