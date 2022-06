I 1998 ble amerikanske Lina Reyes-Geddes fra Ohio funnet drept i veikanten av en forbipasserende i delstaten Utah. Kvinnen hadde blitt dekket av plastsekker, surret sammen av gaffateip, knytt fast med et tau og puttet oppi en sovepose, før hun ble rullet inn i et teppe.

Ved hjelp av avansert genteknologi har det amerikanske politiet identifisert hennes nå avdøde ektemann som drapspersonen. Ettersom ektemannen, som tok sitt eget liv i 2001, er kremert, måtte politiet hente inn DNA fra to av hans familiemedlemmer.

Fant DNA i tauet

Der politiet tidligere ikke har klart å finne DNA på åstedet, klarte de nå å ta ut DNA fra tauet som ble brukt ved hjelp av en spesialisert støvsuger.

DNAet på tauet matchet med DNAet fra mannens to familiemedlemmer. Det opplyser Brian Davies som er agent i Utah State Bureau of Investigation, til New York Post.

Davies opplyser også at de fant en annen manns DNA på tauet, men at han senere skal ha blitt utelukket fra etterforskningen.

«Cold case» i 20 år



Da offeret ble funnet i veikanten i 1998 ble hun ikke identifisert av politiet. Det var først ved et sammentreff i 2018 at man skjønte hva som hadde skjedd.

Det var Reyes-Geddes' tante i Mexico, ikke hennes ektemann, som meldte henne savnet, hele fem måneder etter at hun sist ble sett i live.

Identifiseringen av liket skjedde først i 2018, da myndighetene i Utah publiserte et bilde av det, til da, ukjente offeret. Omtrent samtidig publiserte myndighetene i Ohio et bilde i sammenheng med savnet-saken.

Myndighetene fra de to delstatene gikk da sammen og identifiserte Reyes-Geddes som drapsofferet. Dette ble bekreftet gjennom en DNA-match med hennes søster.

– Veldig tilfredsstillende

Agenten Brian Davies er lettet over at saken nå endelig er løst:

– Det er mange opp- og nedturer i politiet, men jeg vil sette denne saken på toppen av det som bare får deg til å føle deg bra. Hjelpen som bokstavelig talt hjelper folk og endrer livene deres er veldig tilfredsstillende, forteller Davies.

Også offerets søster uttrykte sin lettelse overfor Davies:

– Hun var veldig takknemlig, selv tilbake i 2018 kun fra identifiseringen, var hun veldig takknemlig og ydmyk for det som hadde blitt gjort, forteller agenten.

– Det var ikke det de håpet på og forventet, men i det minste visste de da. De visste hvor hun var og at de kunne ta med levningene hjem, sier Davies til New York Post.