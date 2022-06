For første gang i historien deltar Japan og Sør-Korea på et Nato-toppmøte. På sidelinjen av de offisielle samtalene skal USA, Japan og Sør-Korea diskutere Nord-Koreas atomprogram seg i mellom.

Det nordkoreanske regimet har gjennomført rekordmange 31 missiltester i år. Spekulasjonene øker om at landet forbereder seg på å teste atomvåpen. Det vil være første gang siden 2017.

Et «uhyggelig» forsøk

Nord-Korea anklager på sin side USA for å ha satt i gang et «uhyggelig» forsøk på å danne et asiatisk Nato, skriver The Guardian.

– USA tar ikke hensyn til sikkerhetskravet i regionen og bekymringene fra de andre asiatiske stillehavslandene, heter det i en uttalelse fra Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå, KCNA.

Det nordkoreanske utenriksdepartementet hevder at forhandlingene med Sør-Korea og Japan viser at USA fortsatt har som ambisjon å styrte det nordkoreanske systemet.

– En slik uforskammet oppførsel fra USA blåser liv i det koreanske folks sinne og hevnlyst, sier en annen uttalelse fra regimet.

Nord-Korea har tidligere hevdet at felles militærøvelser mellom amerikanske og sørkoreanske styrker har vært forberedelser på en invasjon. Slik har de prøvd å rettferdiggjøre utviklingen av egne atomvåpen.

Biden er under press

Biden ha lenge vært under press i hjemlandet for å ikke være hard nok overfor Nord-Korea. Nordkoreanerne har nemlig fortsatt utviklingen av masseødeleggelsesvåpen, tross internasjonale sanksjoner og fordømmelser.

– Biden, Kishida og Yoon kommer til å diskutere hvordan de kan tøyle de nordkoreanske provokasjonene, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, på et pressemøte tirsdag.

De tre lederne vil også diskutere hvordan de kan presse Nord-Korea hardere økonomisk, i følge Sullivan. Landene ønsker å frata Nord-Korea hard valuta, som brukes til å finansiere atom- og missilprogrammene sine.

Kina er kritiske

Også Kina er misfornøyd med at USA innleder samtaler med Sør-Korea og Japan. Talsmannen for det kinesiske utenriksdepartementets Wang Wenbin beskylder USA og NATO for å skape fiendtlige blokker i Asia.

– NATO og USA har allerede forpurret stabiliteten i Europa. Alliansen bør ikke gjøre det samme mot regionen Asia-Stillehavet, og hele verden, sier han i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

.