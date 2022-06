Xi Jinpings hær har gjennomgått en stor omveltning, både med tanke på modernisering og utvidelse av styrker og forsvarsevner.

Fredag sjøsatte landet det tredje og siste marinefartøyet i sin ferske flåte. Hangarskipet har fått navnet Fujian, og er landets mest avanserte krigsskip.

De første to Leviatan-skipene, som bærer navnet Liaoning og Shandong, er tidligere Sovjet-design. Kina kjøpte Liaoning av Ukraina og oppgraderte skipet. I løpet av den siste tiden har begge skipene blitt brukt til å trene opp en ny generasjon marinesoldater og piloter til å gjennomføre kompliserte oppdrag fra hangarskip.

Det nye designet er et syvmilssteg i Kinas forsvarsevner til sjøs, skriver Al-Jazeera.

(Saken fortsetter under bildet).

Her blir Kinas nye stolthet, Fujian, sjøsatt. Foto: Li Gang / Xinhua/AP

Styrker Kinas forsvarsevner betraktelig

Fujian er et 316 meter langt hangarskip utstyrt med elektromagnetisk system som kan assistere jagerfly under take-off. Dermed vil first responder-flyene kunne komme seg på vingene raskt og gi resten av marinen en advarsel om at fienden nærmer seg.

I tillegg evner skipet å sende et langt større antall jagerfly på vingene samtidig, noe som gir dem et potensielt overtak i møte med en marine som benytter seg av eldre teknologi.

De ligger likevel et steg bak USA, som allerede har Ford-klassen som er utstyrt med samme avanserte system. Frankrike og India er i gang med å utvikle lignende systemer, men foreløpig er det kun USA og Kina som har et fungerende system.

Neste steg for Kina vil trolig være å ta i bruk atomdrevne skip, noe USA har gjort i lang tid. Fujian går på vanlig drivstoff, men det er ventet at Kinas neste skip vil være et atomdrevet skip.

Kina ruster opp mot 2035

Kinas overordnede mål er å ha seks fungerende og operative hangarskip-flåter innen 2035, noe som vil høyne kinesiske forsvarsevner til et historisk nivå. Et hangarskip reiser ikke alene, og vil få selskap av andre skip som totalt sett gir marinen evner til å utføre angrep som kan utgjøre enorme skader flere hundre kilometer inn over land.

De ferske kinesiske hangarskipene er utstyrt med langdistanseraketter ment til å brukes mot landeområder, noe som gir dem solide forsvars- og angrepsevner.

I takt med utviklingen av ferske skip har landet arbeidet med å oppgradere og tilrettelegge infrastrukturen sin, deriblant en rekke havner og tørrdokker bygget langs Indiahavet.

(Saken fortsetter under bildet).

Kinas største oversjøiske flåte ligger i Djibouti. Her ønskes president Xi Jinping velkommen av Djiboutis president Ismail Omar Guelleh. Foto: Andy Wong / Reuters/NTB

USA advarte mot Kinas planer

I 2020 gikk USAs forsvarsdepartement ut med mistanken om at Kina var i gang med å bygge en Indiahavet-flåte. I samme rapport kunngjorde de at Kina per dags dato har verdens største marineflåte. De ferske havnene og tørrdokkene er nok et tegn på at Kina er i gang med nettopp dette.

Kina har blant annet oppgradert basen sin i Djibouti, som ligger på Afrikas horn. Basen er Kinas største oversjøiske militærbase og har så langt en prislapp på 590 millioner dollar. Havnen og fartsåren mellom Djibouti og Kina ligger an til å bli landets mest strategisk viktige områder.

Kina er også i gang med å forhandle frem retten til å etablere en base i Ekvatorial-Guinea i Sentral-Afrika. Dersom de får grønt lys vil landene langs Atlanterhavets kyst plutselig ha den kinesiske marinen i sitt nabolag.

Leviatan og hangarskipet Fujian er bare det siste i en lang rekke planer Kina har for sin marineflåte. I planene ligger fjernstyrte ubemannede skip, noe USA også er i gang med å utvikle. Kina har allerede utviklet verdens første drone-hangarskip, som har evnen til å transportere og skyte ut droner både under vann og i luften.

Neste skip i rekka vil derimot trolig være et atomdrevet krigsskip.