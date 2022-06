Slik kjemper Wikipedia sin kamp mot Russland

I Russland omtales fortsatt krigen i Ukraina som en «militær spesialoperasjon». En ny lov som kom i mars forbyr til og med folk og medier å bruke ordet «krig» om handlingene som foregår i Ukraina.

Dette anses som spredning av «falsk informasjon» og kan straffes med fengsel opp til 15 år, eller bøter på opptil 5 millioner rubler – rundt 900 000,- norske kroner.

Nylig fikk Wikipedia en bot på nettopp 5 millioner rubler av en russisk domstol, fordi de nektet å fjerne det Russland mener er «forbudt informasjon» fra sine russiske Wikipedia-artikler om krigen.

Denne avgjørelsen har de nå anket, melder flere medier, blant annet norske Finansavisen.

Russland bryter menneskerettighetene

Wikipedia, som hevder at de tilbyr «det andre utkastet til historien», er en av de få gjenværende store faktasjekkede russiskspråklige informasjonskildene tilgjengelig for russere etter at president Vladimir Putin gikk hardt til verks mot russisk media.

Derfor nekter de å imøtekomme den russiske domstolens krav. I en uttalelse mandag skriver de at å fjerne informasjonen ville «bety et brudd på folks rettigheter til ytringsfrihet og tilgang til kunnskap».

– Regjeringen retter seg mot informasjon som er avgjørende for folks liv i en krisetid. Vi oppfordrer retten til å revurdere til fordel for alles rett til kunnskapstilgang og ytringsfrihet.

Med det sier Wikipedia at Russland forsøker å bryte menneskerettighetene.

Hevdet de opererte i Russland

Ifølge Wikipedia skal den russiske domstolen særlig ha reagert på artiklene «Massakren i Butsja», «Den russiske invasjonen av Ukraina» og «Kampen om Kyiv», som de selv sier inneholder faktabasert kunnskap.

Russiske påtalemyndigheter skal ifølge nyhetsbyrået TASS ha kalt nettstedet et verktøy for «informasjonsangrep» på Russland og urettferdig anti-russisk følelse.

Reuters skriver at den russiske domstolen også hevdet at nettstedet uttrykte desinformasjon som utgjorde en risiko for den offentlige orden i Russland, og at stiftelsen, som har hovedkontor i San Francisco, California, opererte i Russland.

Dette avviste Wikipedia i uttalelsen denne uken, og understrekte samtidig at Russland ikke har noen jurisdiksjon over Wikipedias nettleksikon.

Stephen LaPorte, advokat i Wikimedia Foundation, sier ifølge Business Insider i uttalelsen at domstolens avgjørelse viser forskjellen mellom Wikipedias «godt innhentede, verifiserte kunnskap» og den russiske regjeringens definisjon av desinformasjon.