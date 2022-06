Den 44 år gamle russiske leiesoldaten Vladimir Andonov har blitt drept av en snikskytter i byen Kharkiv i Ukraina.

Det melder flere internasjonale medier.

Fikk kallenavnet «bøddelen» etter henrettelser

Andonov var kjent som en russisk leiesoldat og hevdes å være en del av den beryktede Wagner-gruppen som Russlands president Vladimir Putin har benyttet seg av i flere konflikter og kriger, blant annet i Syria og Libya. Han har også vært delaktig i konflikten i Øst-Ukraina siden annekteringen av Krim i 2014.

Etter å ha fått rykte på seg som en hensynsløs krigfører, og blant annet stått for henrettelse av krigsfanger fra den ukrainske hæren tilbake i 2015, fikk han kallenavnet «bøddelen».

Ifølge International Business Times skal Andonov ha skrytt av oppdragene sine til russiske medier, og hevdet at enheten hans hadde blitt beordret til å «ødelegge alle fiendens styrker» og at «det ikke var noen overlevende» igjen.

I desember 2017 skal han ha fått tildelt en militære fortjenestemedalje.

Putin skal ha mistet over 20 militærtopper

Ifølge australske Sky News skal kilder fra den russiske hæren basert i Burjatia, regionen Andonov kommer fra, ha bekreftet leiesoldatens endelikt på krypteringstjenesten Telegram:

– Han døde om natten, under rekognoseringen av et område, sammen med sin følgesvenn, sannsynligvis drept av en snikskytter.

Andonovs død er nok et slag for Putin, som allerede skal ha tapt over 20 kommandører og andre topprangerte offiserer hittil i Ukraina-krigen. Nylig ble det også kjent at to russiske befaler, generalmajor Roman Kutuzov og generalløytnant Roman Berdnikov, skal ha blitt drept av ukrainsk artilleri i Donbas-regionen.