Den siste tiden har flere vestlige land sendt våpen og avanserte rakettsystemer til Ukraina. Dette for å hjelpe landet å vinne krigen mot Russland.

Det har Russland vist stor misnøye mot, og hevder bare er med på å eskalere konflikten mellom dem og Ukraina.

Nå mener Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia Vesten begår krigsforbrytelser ved å levere våpen til Ukraina.

– Ukraina bruker våpnene for å drepe sivile

Til det russiske nyhetsbyrået TASS hevder Nebenzia at våpnene Ukraina får av Vesten brukes til å skyte mot boligområder og drepe sivile i de østlige delene av Ukraina.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia i Sikkerhetsrådet. Foto: Richard Drew / AP / NTB

– Vesten begår nok en krigsforbrytelse når den forsyner Ukraina med våpen, angivelig for å øke kapasiteten og gi mulighet til å presse Russland tilbake. Men Ukraina bruker disse våpnene for å fortsette å bombardere boligområder i Donbas, slik de har gjort de siste åtte årene, og drepe kvinner, eldre og barn, sier han.

Han viser til at USA har gitt Ukraina rakettsystemer han hevder har blitt brukt i et angrep i Makiivka nær Donetsk – et angrep han sier drepte 5 mennesker, deriblant en fem år gammel jente.

I begynnelsen av mai ble et oljelager i Makiivka angrepet. Byen er kontrollert av prorussiske separatister, og de hevdet da de ble utsatt for ukrainske granatangrep. Ifølge CNN ble én person drept og to såret i angrepet. Og ikke fem som Nebenzia hevder.

Hevder Vesten driver stedfortrederkrig mot Russland

– USA annonserte nylig også planer om å levere flere rakettsystemer til Ukraina. Dette kan bare føre til ytterligere eskalering av konflikten – en konflikt Washington hyklersk hevder å være så ivrige etter å få slutt på, legger Nebenzia til.

Dette fører seg i rekken av russisk propaganda som hevder Vesten ønsker å eskalere krigen for egen vinning.

Russlands tidligere president og statsminister, Putin-allierte Dmitrij Medvedev. Foto: Yekaterina Shtukina / SPutnik / AP / NTB

I et intervju med Qatars Al Jazeera hevdet blant annet Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev at USA og EU var årsaken til at Ukraina trakk seg fra forhandlingene med Russland.

– De var klare til å diskutere Ukrainas nøytrale status, demilitarisering, denazifisering og – i visse aspekter – å anerkjenne territoriale realiteter. Men så gikk de fra forhandlingene, fordi de begynte å motta masse penger og våpen fra Vesten, sier Medvedev i intervjuet gjengitt av TASS.

Han hevder Vesten fører en stedfortrederkrig mot Russland.

– Men det er Ukraina som kjemper, ikke USA eller Europa. De ønsker ikke å spare livet til ukrainere og forsyner landet ivrig med våpen og penger. Ved å gjøre dette oppmuntrer de faktisk fiendtlighetene til å fortsette. Deres deltakelse i dette er begrenset til den såkalte stedfortrederkrigen.