Ryktene og spekulasjonene om den russiske presidenten Vladimir Putins helse vil ikke dø. Selv landets utenriksminister Sergej Lavrov måtte til slutt kommentere ryktene og avvise at noe feiler landets leder.

– Jeg tror ikke at folk som er ved sine fulle fem ser noen tegn på sykdom eller lidelse hos denne personen. Dere kan se ham på skjermen, lese og lytte til talene hans, sa Lavrov til den franske kringkasteren TF1 søndag.

Lang rekke helsespekulasjoner

Det er spekulert i Parkinson, demens, blodkreft, MS og skjoldbruksskjetel- og magekreft. Felles for alle spekulasjonene er at presidenten ikke er ved sine fulle fem og/eller potensielt kan være døende.

Spekulasjonene fikk ny vind i april etter at det ble publisert bilder av en president som under et møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu klamret seg til bordet – og en video noen dager senere fra et statsbesøk fra den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, der Putin tilsynelatende hadde en skjelvende hånd og en stiv gange.

– Putin er døende. Han lider av aggressiv kreft og risikerer å miste synet snart. Han har ikke mer enn maksimalt to til tre år igjen å leve, sa en anonym kilde til britiske The Mirror mandag.

Kilden skal ettersigende stamme fra den russiske etterretningstjenesten FSB.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu (til høyre) i et møte med president Vladimir Putin. Presidenten klamret seg til bordplaten under hele det 13 minutter lange møtet, noe som satte fart i ryktene om hans helse. Foto: AP

Grunnloven: Statsminister tar over

Den russiske grunnloven er tydelig på hva som skulle skje dersom presidenten ikke skulle være i stand til å utføre sine plikter. Da er det statsministeren som skal tre inn i hans sted, slik Putin selv gjorde da Boris Jeltsin trakk seg som president nyttårsaften 1999.

Etter at Putins nære allierte Dmitrij Medvedvevs regjering gikk av i januar 2020 er det mer anonyme Mikhail Misjustin som innehar stillingen.

Misjustin kom fra stillingen som sjef for det føderale skattevesenet og er utdannet økonom. Ifølge det regimekritiske nettstedet Meduza disponerer han eiendommer for nesten 500 millioner kroner, riktignok ved at eiendommene ikke er registrert direkte på ham, men på slektninger.

Statsminister Mikhail Misjustin sammen med president Vladimir Putin i Moskva tidligere i år. Foto: Yuri Kochetkov / AFP

Kan likevel bli forbigått – holdes utenfor den indre kretsen

Til Dagbladet sier Russland-forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) at Misjustin ikke har så mye makt i Kreml som stillingen hans skulle tilsi.

– Det er ingen som mener Misjustin har vært med på å beslutte noe viktig; han har vært holdt utenfor den indre kretsen, med folk som forsvarsminister Sergej Sjojgu, stabssjef Anton Vajno og Sergej Narysjkin, sjefen for etterretningstjenesten SVR. Han er en gallionsfigur, sier Godzimirski til Dagbladet.

Han sier det vil være svært usikkert om et maktvakuum etter Putin vil fylles av personene som besitter de formelle posisjonene i landet, eller av Putin-nettverket.

Har ingen politisk base

Eksperten mener Misjustin hovedsakelig har havnet i stillingen som følge av han kompetanse fra skatteetaten for å styrke den økonomiske situasjonen i landet.

– Det er ikke slik at Putin bare forholder seg til hauker – han må ha et økonomisk grunnlag for politikken han satser på. Mikhail Misjustin er valgt fordi han ikke har noen politisk base; han er en slags forvalter av ressurser snarere enn en politisk beslutningstaker – en som som balanserer å forsvare Russlands økonomi og samtidig sørger for at Putin og kretsen hans får gjennomslagskraft til planene sine, sier Godzimirski.

Den 56 år gamle statsministeren er gift og har tre sønner. Han skal være ishockey-entusiast og ha skrevet flere profilerte poplåter.