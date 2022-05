I et intervju på russisk TV søndag lanserte den pensjonerte generalobersten Vladimir Shaman ideen om å stille ukrainske samfunnstopper for domstolen etter mønster av de såkalte «Nürnberg-rettssakene».

– Vi får se hvordan de vil vri seg på ryggen på de tiltalebenkene, sier Vladimir Shamanov ifølge Newsweek.

Nürnbergprosessen ble gjennomført i 1945–1946 for en alliert militærdomstol i Nürnberg. Her ble fremtredende politiske og militære ledere i det nazistiske Tyskland stilt for retten.

Domstolen ble opprettet etter en avtale i London 8. august 1945 mellom USA, Frankrike, Storbritannia og Sovjetunionen for saker mot tyske krigsforbrytere og forbrytelser mot menneskeheten, ifølge Store norske leksikon.

Henrettelser, tortur og drap på titusener

Mens store deler av verden fordømmer den brutale russiske angrepskrigen mot Ukraina, mener generaloberst og tidligere øverstkommanderende for de russiske luftbårne troppene, Vladimir Shamanov, at det er ukrainerne som skal stilles til ansvar for å ha begått krigsforbrytelser.

Det skjer samtidig som det kommer rapporter om vilkårlige henrettelser, tortur og drap på titusener av sivile begått av russiske og prorussiske soldater.

I tillegg har russerne bombet flere byer og landsbyer sønder og sammen og lagt tusenvis av bygninger i ruiner.

– Vi har diskusjoner med Kina om det, sammen med Brasil, India og Sør-Afrika

Det forhindrer ikke Shamanov, som er nestleder i forsvarskomiteen i den russiske statsdumaens til å ta til orde for å straffeforfølge mange navngitte ukrainere han mener er ansvarlige for det han kaller en nazifisering av det ukrainske samfunnet.

– Vi vil huske dem alle ved navn som vår øverstkommanderende sa, alle vil bli holdt ansvarlige. Vi har de foreløpige komponentene for å danne en internasjonal domstol. Vi har diskusjoner med Kina om det, sammen med Brasil, India, Kina og Sør-Afrika. Det vil være en internasjonal domstol, 100 prosent, som Nürnberg-rettssakene, sier Vladimir Shamanov ifølge Newsweek.

– Russlands mål er å fullstendig demilitarisere Ukraina

Han begrunnet ønsket om å tiltale ukrainske ledere med å hevde at de sto bak offentlige oppfordringer om å starte en krig, oppfordre til hat på grunnlag av nasjonalitet og offentlig spre falske handlinger om handlingene til de russiske væpnede styrkene.

– Russlands mål er å fullstendig demilitarisere Ukraina, og det vil ta fem til ti år, mener den pensjonerte generalobersten.