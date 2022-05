Saken skal bli prøvd for svensk høyesterett på ny etter at det er blitt funnet nye DNA-bevis i saken.

Det var i november 1996 at Malin Lindström (16) forsvant i Örnsköldsviks kommune. Først et halvt år senere ble hun funnet brutalt drept i et skogsområde. En ung mann ble først dømt for drapet i tingretten, men ble senere frikjent i lagmannsretten.

På det tidspunktet var teknologien ikke god nok til å lage en DNA-profil basert på en liten sædflekk som ble funnet på jentas bukse.

Etter at ny teknologi gjorde det mulig å bruke DNA-restene på jentas klær til å få fram en DNA-profil, ba politiet om å få å ta nye blodprøver fra mannen, men høyesterett sa nei. Alle de gamle blodprøvene var kastet som følge av frikjennelsen, slik loven krevde.

Pågrepet

Nå har imidlertid politiet greid å finne en bortglemt blodprøve fra mannen etter å ha gått gjennom hele etterforskningsmaterialet på nytt, og det er dette som gjør at saken kan prøves på nytt. Det melder SVT, som siterer Sveriges Radio.

Mannen ble pågrepet av politiet mandag morgen. Han har helt siden drapet nektet straffskyld.

Jentas far sier til Svenska Dagbladet at han kjenner stor lettelse.

– Vi håper på en fellende dom slik at det blir fastslått en gang for alle hvem som har gjort det. Da kan vi kanskje få en avslutning, sier han.

– Beskjeden er sjokkerende

Ifølge SVT skriver mannens forsvarer, Ulf Holst, i sitt svar til svensk høyesterett at et DNA-treff som binder en person til et drapsoffer ikke automatisk betyr at vedkommende kan knyttes til selve gjerningen.

Bistandsadvokat Marie Thors sier utviklingen i saken kom som et sjokk på Lindströms foreldre.

– Beskjeden er sjokkerende for foreldrene. De har ventet i drøyt 25 år på å finne ut hva som skjedde. Dette utfallet var ikke noe vi kunne regne med på forhånd, sier hun til SVT.