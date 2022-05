Coronaviruset har ankommet Nord-Korea, og landet befinner seg nå i full nedstenging. Over en million mennesker i Nord-Korea er siden april rammet av det myndighetene i hovedstaden Pyongyang kaller en «feber».

Natt til mandag meldte Nord-Korea om åtte nye dødsfall. Totalt har 50 mennesker mistet livet så langt, men det er ikke kjent hvor mange av de febersyke eller døde som er bekreftede tilfeller av covid-19.

Ifølge BBC er Nord-Koreanerne spesielt sårbare for coronaviruset, grunnet manglende vaksinasjon og landets dårlige helsesystem.

– En stor katastrofe

I helgen holdt Kim Jong-un et krisemøte hvor han skal ha anklaget landets helsemyndigheter for å være inkompetente i distribueringen av medisiner. Under krisemøtet beordret Kim Jong-un militærets «kraftige styrker» til å tre inn og ta ansvar for å stabilisere pandemiresponsen i Pyongyang.

Ifølge BBC kalte presidenten den raske spredningen av coronaviruset i Nord-Korea en «stor katastrofe».

Eksperter hevder Nord-Korea mangler tester, utstyr og kapasitet til å bekrefte coronainfeksjon i en større befolkning skriver NTB. Landet er derfor avhengig av å sette personer med symptomer i karantene.

Det var ikke før forrige uke Nord-Korea bekreftet sitt første coronatilfelle, men viruset har trolig sirkulert i landet lenge.

Blitt tilbudt hjelp

I fjor ble Nord-Korea tilbudt flere millioner doser med AstraZeneca og kinesiskproduserte vaksiner, men Pyongyang hevdet de hadde kontroll på viruset ettersom de stengte landets grenser i januar 2020.

Nord-Korea grenser til både Sør-Korea og Kina, som begge har hatt flere større coronautbrudd den siste tiden. Kina har om dagen store utfordringer med å håndtere omikron-varianten, og har strenge nedstenginger og restriksjoner i flere av sine større byer.

Ifølge BBC skal Sør-Korea ha tilbudt seg å sende ubegrenset hjelp til Nord-Korea om de ønsker det, inkludert vaksinedoser, helsearbeidere og medisinsk utstyr.