Nylig advarte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om at faren for en tredje verdenskrig er reel, ettersom Vesten forsyner Ukraina med våpen og bidrar til at konflikten forverres.

– Faren er alvorlig, den er reell, det går ikke an å undervurdere den, sa Lavrov mandag til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Ved å levere våpen til Ukraina, har Nato «helt bensin på bålet», hevder Lavrov.

– Vil ende med et atomangrep

Under en seanse på programmet «Evening With Vladimir Solovyov», på russiske Rossija-1, tok programleder Solovyov opp Vestens støtte til Ukraina, og omtalte Lavrovs advarsel.

Den russiske TV-kanalen RT har blitt beskyldt for å spre Putin-propaganda. Foto: Sergei Chirikov / AP

– Hvis de fortsetter med bidrag tross denne advarselen, vil ingenting stoppe dem. De har bestemt seg for å ta stor risiko, disse jævlene uten moral, sa han ifølge The Daily Beast.

Til dette svarte Margarita Simonyan:

– Personlig tror jeg det mest realistiske er at vi ender med tredje verdenskrig, basert på min erfaring med vår leder Vladimir Putin og hvordan ting fungerer her. Det er ingen sjans, absolutt ingen, for at de gir opp. Jeg tror det vil ende med et atomangrep, dette til min forferdelse – men på den annen side: Vi skal jo alle dø en dag.

– Lavrov er en løgner

Lavrovs uttalelser tidligere denne uken fikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere. Han kom med kraftige beskyldninger mot Russlands utenriksminister.

– Vi må huske at Lavrov er en løgner. Men selv om han lyver, er verden er på vei inn i en umulig situasjon. Russland krever nå at USA stopper våpenleveranser inn i Ukraina. Hva skjer når USA nekter? Og hva skjer når en russisk sjømine driver sørover i Svartehavet og senker et tyrkisk passasjerskip? Er Nato da i krig mot Russland? spurte Moxnes overfor ABC Nyheter tirsdag.

Tirsdag lovet statsminister Jonas Gahr Støre 400 millioner kroner til et våpenfond for Ukraina. Støre møtte i Stortinget tirsdag for å redegjøre om krigen i Ukraina.