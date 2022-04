Av alle planetene i vårt solsystem er Jupiter den største. Den har også så mange som 79 store og små måner gående i bane rundt seg.

Av disse månene er Europa den fjerde største, men er litt mindre enn jordens måne. Denne månen har når fått forskernes oppmerksomhet med tanke på forskning på mulig utenomjordisk liv, skriver NRK.

– Det er virkelig spennende å forestille seg at livet har en sjanse her, sier seniorforfatter av studien, Dustin Schroeder i en pressemelding.

Sammenlignes med Grønlandsisen

I en ny studie konkluderer nemlig Schroeder og hans team av forskere ved Stanford University at det i vårt solsystem er best sjanse å finne annet liv på månen Europa.

Dette bildet fra Nasa viser Europas isete overflate. Foto: Nasa / Reuters / NTB

Studien, publisert i Nature Communications, skriver de at havet på månen Europa kan romme liv.

Konklusjonen kommer de frem til ved å sammenligne månen med Grønlandsisen.

Europa er nemlig dekket av gigantiske parallelle høydeformasjoner som ligner på de man ser på Grønlands isoverflate.

Disse «isryggene» på Grønland tror forskerne er blitt dannet da grunne bassenger med vann under overflaten frøs og sprakk overflaten gang på gang, og til slutt lagde disse ryggene.

Forskerne tror nå det samme kan ha skjedd på Europa.

Kan frakte næringsstoffer og sirkulere oksygen

Hvis dette stemmer, tror forskerne at det tyder på at grunne vannlommer må ha vært, eller kanskje fortsatt er, vanlig i det tykke isskallet på månen som flyter på et hav som anslås å være mellom 60-150 kilometer dypt.

Disse lommene med vann kan hjelpe med å frakte næringsstoffer som er nødvendige for liv ned til det salte havet. Denne gjennomstrømningen kan også hjelpe til med å sirkulere oksygen, tror forskerne.

Både næringsstoffer og oksygen er nødvendig for at det skal dannes liv.