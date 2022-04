– Demokratene kommer til å ta seg av den jævelen for oss , skal daværende flertallsleder i Senatet Mitch McConnell ha sagt om den varslede riksrettsaken mot presidenten etter Kongress-stormingen ifølge The New York Times. Han skal da ha gitt uttrykk for at en avstemming om riksrett ville få sterk støtte fra begge partier.

– Jeg er ferdig med denne fyren, skal Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus ha sagt i dagene etter stormingen om presidentens innblanding.

Senatets minoritetsleder Mitch McConnell under en pressekonferanse. Foto: Mariam Zuhaib / AP

Ifølge avisen skal han i et telefonintervju 10. januar, fire dager etter stormingen, ha sagt at han ville ringe presidenten og be ham om å gå av. Dette til tross for at han trodde forespørselen ville falle for døve ører.

McConnell har ikke ønsket å kommentere opplysningene til The New York Times, mens en talsmann for McCarthy benekter at republikaner-toppen ringte Trump for å be ham om å gå av som president.

Ansvaret for Kongress-stormingen

Fem personer omkom etter at Trump-supportere stormet den amerikanske kongressen mens Senatet og Representantenes hus var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget 6. januar 2021.

I forkant av stormingen holdt president Donald Trump et oppildnet folkemøte utenfor Det Hvite hus, der han ba støttespillerne sette kursen mot kongressbygningen i protest mot valgresultatet, der Joe Biden vant valget.

– Hvis dere ikke slåss som helvete, vil dere ikke ha noe land lenger, sa presidenten blant annet fra talerstolen.

I ettertid ble stormingen av Kongressen omtalt som et forsøk på statskupp.

Etter presidentvalget fortsatte Donald Trump å hevde feilaktig at seieren var stjålet fra ham. 6. januar stormet tilhengerne hans Kongressen. Arkivfoto: Julio Cortez / AP / NTB Foto: Julio Cortez / AP

Republikaner-toppene snudde om riksrett

Både McCarthy og McConnell gikk offentlig hardt ut mot Trump etter stormingen, men roet ned uttalelsene senere. McConnell og McCarthy var ikke blant de syv republikanerne som stemte sammen med demokratene for riksrett. For å få Trump dømt måtte 17 republikanere ha stemt sammen med demokratene.

Foto: Alex Brandon / AP

McCarthy gikk da offentlig ut og sa at det ville være feil å stille Trump for riksrett, da det kunne splitte landet ytterligere, selv om han opprettholdt kritikken av presidenten.

– Presidenten har ansvar for angrepet på Kongressen fra en mobb opprørere.

Det er uvisst hvordan disse nye avsløringene vil skade forholdet mellom McCarthy og Trump-leiren. Ifølge nyhetsbyrået AP er McCarthy fortsatt populær innad i partiet til tross for hans Trump-kritikk. Han er avhengig av støtte fra støttespillerne om han skal bli speaker i Representantenes hus om republikanerne får kontroll over huset etter mellomvalget neste år.

Donald Trump junior møter Kongress-komité

En komite etterforsker fortsatt stormingen av Kongressen. Fredag melder flere amerikanske medier at Donald Trump jr., ekspresidentens eldste sønn, vil møte komiteen i løpet av de neste dagene.

Han er ikke stevnet av komiteen, og han vitner frivillig etter å ha blitt invitert, får ABC News opplyst.

De siste ukene har også søsteren Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner, som begge var sentrale rådgivere for Donald Trump i Det hvite hus, vitnet for komiteen.

I tillegg har Trump juniors forlovede Kimberly Guilfoyle angivelig snakket med komiteen to ganger, senest denne uka.

Innsyn i Trump jr-meldinger

New York Times skriver at komiteen har fått innsyn i noen av tingene Trump junior gjorde i forbindelse med forsøkene på å få omgjort presidentvalget gjennom tekstmeldinger han sendte til stabssjef Mark Meadows i Det hvite hus.

Blant annet sende han en melding til Meadows to dager etter valgdagen der han la fram flere strategier for å få utpekt faren som valgets vinner, skriver avisa. Flere av forslagene i meldingen ble senere fulgt.

En advokat som representerer Trump junior, har sagt til avisa at meldingen «trolig kom fra noen andre og ble videresendt».