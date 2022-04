I et lengre intervju med indiske India Today TV unngikk utenriksministeren å svare direkte på militære avgjørelser, da det ikke er hans ansvarsområde, men gikk langt i å bekrefte at landet har forpliktet seg til å ikke bruke atomvåpen.

Atommakter med utvidet ansvar

Lavrov henviste til avtalen mellom de fem atommaktene i Sikkerhetsrådet, som ble inngått så sent som i januar i år, der de fem atommaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike lover å arbeide for å hindre ytterligere spredning av atomvåpen.

– En atomkrig kan aldri vinnes og må aldri utkjempes, sa Lavrov i intervjuet med henvisning til samme ordlyd som kom i den felles uttalelsen alle de fem maktene i januar. Ifølge Lavrov var det Russland som tok initiativ til avtalen, både mellom Russland og USA i fjor sommer, og senere innlemmelsen av de tre andre atommaktene som har vetorett i Sikkerhetsrådet.

– Russland har forpliktet seg til å unngå atomvåpen, sier Lavrov.

– En skadeskutt bjørn

Vestlige etterretningskilder har tidligere advart om at Russland kan gå over til å bruke taktiske atomvåpen dersom de fortsetter å lide store tap i krigen. Også norske forsvarskilder har fryktet dette.

– Det er en veldig farlig situasjon. Jeg vil sammenligne Russland med en skadeskutt bjørn, sa Forsvarssjef Eirik Kristoffersen tidligere i april.

Lavrov bekrefter at «den militære operasjonen» i Ukraina har gått inn i en ny fase med angrepene over bred front i Donbas-regionen øst i Ukraina og kaller det et viktig øyeblikk for kampanjen.

Han avviste å kommentere senkningen av krigsskipet Moskva i Svartehavet og ville ikke kommentere om hendelsen hadde noe påvirkning på den nye fremrykningen i øst.

Den russiske utenriksministeren ble også utfordret på anklagene om krigsforbrytelser i blant annet Butsja og Mariupol. Han avviste anklagene som vestlig propaganda, og det lengste han ville strekke seg var å presisere at russiske soldater forholdt seg til landets egne og internasjonale lover for krigsoperasjoner.

– Kan ikke stole på våre vestlige kollegaer

I det nesten time lange intervjuet ble han også spurt om de mye omtalte vestlige sanksjonene mot landet og hvor lenge Russland ville klare å holde ut.

– Jeg tror ikke vi tenker på konteksten om å holde ut, sier han og påpeker at landet i flere år allerede hadde vært under vestlige sanksjoner som kom i kjølvannet av annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

– Vi har kommet til en konklusjon og det er at vi kan ikke stole på våre vestlige kolleger i noen deler av våre liv som har strategisk betydning, spesielt for sikkerhet, slår han fast og sier at landet allerede siden de første sanksjonene i 2014 har jobbet for å være uavhengige av vestlige varer og tjenester. Han sier landet fortsatt er åpne for å samarbeide med andre land som er mer vennlige innstilte til Russland, og henviser til nettopp India.

India har til tross for stekt press fra spesielt USA holdt seg nøytrale overfor Russland.