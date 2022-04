– Vi vil aldri tillate et narrativ om at vi på en eller annen måte behandlet andre nasjoner, våre broderlige naboer som Ukraina og Hviterussland, dårlig. Vi vil gjøre alt i vår makt for at det historiske minnet blir bevart, sa utdanningsminister Sergeij Kravtsov under åpningen av utstillingen «Hverdagsnazisme» som skal vises på skoler over hele landet, ifølge den uavhengige avisen The Moscow Times.

Det var på samme tilstelning at Kravtsov kunngjorde at man fremover ville starte obligatorisk historieundervisning allerede til syvåringene i førsteklasse. Det er tre år tidligere enn faget kommer inn i den russiske grunnskolen i dag.

Han kunngjorde også at fra 1. september skal skoledagen hver uke starte med å synge den russiske nasjonalsangen og heve det russiske flagget.

– En dyp forståelse for vår historie og en respektfull, omtenksom holdning til de store patriotiske, spirituelle og kulturelle arven til fedrelandet gir oss muligheten til å trekke de riktige konklusjonene fra fortiden, sa president Vladimir Putin under en tale på samme tilstelning.