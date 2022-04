I 2019 forsvant den amerikanske tenåringen Connerjack Oswalt fra hjemmet sitt i Clearlake, California. Gutten, som er autistisk skal ha forsvunnet fra hjemmet i California mens moren laget lunsj.

Nå, tre år senere, har gutten blitt funnet i Park City, Utah – 11,5 timers kjøring med bil fra stedet han forsvant.

Det var VG som først omtalte saken.

Ble identifisert ved hjelp av fødselsmerke

Myndighetene i Park City, Utah, hadde fått melding om at en ung mann hadde vandret rundt i området ved en lokal bensinstasjon med handlevogn i flere uker, og rykket så ut for å undersøke.

Der fant de en kald og skjelvende 19-åring sovende utenfor bensinstasjonen. Ifølge sheriff Justin Martinez så det ut som gutten hadde bodd på gaten i flere uker, skriver CBS News.

– Gjennom interaksjoner ble det klart for poltibetjentene at mannen kommuniserte annerledes. Politibetjentene begynte derfor å undersøke hvem denne unge mannen var, skriver politiet i Summit County på Facebook.

Ved hjelp av et fødselsmerke på nakken ble tenåringen identifisert som 19 år gamle Connerjack Oswalt, som ble meldt savnet som 16-åring, skriver CNN.

Sluttet aldri å lete

Oswalts familie skal ha lett etter ham i flere år. Til lokale medier uttalte moren Suzanne Flint at hun aldri sluttet å lete etter sønnen.

Stefaren, Gerald Flint, skal ha kastet seg i bilen og kjørt til Utah da de fikk telefonen om at Oswalt var i live. Han roser politiet for at de – i stedet for å bare arrestere den unge mannen – skjønte at alt ikke var som det skulle.

– Alle i rommet var i tårer. De kunne ha viftet det vekk, men det gjorde de ikke, og det gjorde en hel verdens forskjell, sa Flint.

De nøyaktige omstendighetene og detaljene rundt forsvinningen, og hvor 19-åringen har oppholdt seg de siste årene – etterforskes nå av politiet.

19-åringen blir nå ivaretatt av sosialarbeidere med autisme-ekspertise, skriver CBS.