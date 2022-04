Den ukrainske havnebyen Mariupol har vært preget av harde kamper siden krigens start.

Russiske styrker har i hele sju uker beleiret byen, og hatt gjentatte forsøk på å ta byen. Men de har møtt tøff motstand fra den ukrainske hæren, og en stor gruppe sivile.

At det fortsatt ikke har klart å bekjempe motstanden i Mariupol skal ifølge britisk etterretning bekymre russisk militærledelse veldig, skriver VG.

Ligner på Tsjetsjenia og Syria

Britisk etterretning mener Russlands fremferd i Mariupol ligner på landets krigføring i Tsjetsjenia i 1999 og Syria i 2016, men at de sju uker etter invaderingen ikke har seiret skal ha skapt bekymring.

– Samordnet ukrainsk motstand har testet russiske styrker og omdirigert styrker og materiell, og bremset Russlands fremmarsj andre steder, skriver det britiske forsvarsdepartementet i en uttalelse mandag morgen.

Russland har ikke kommentert uttalelsene fra det britiske forsvarsdepartementet.

– Har bestemt seg for å jevne byen med jorden

Søndag uttalte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba seg om Mariupol til CBS News, og kalte situasjonen både alvorlig militært og hjerteskjærende, og mente at byen ikke eksisterte lenger.

Situasjonen i havnebyen vil være viktig for fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina, ifølge Kuleba.

– Restene av den ukrainske hæren og en stor gruppe sivile er i praksis omringet av russiske styrker. De fortsetter kampen. Men det ser ut som, ut fra hvordan de russiske styrkene oppfører seg i Mariupol, at de har bestemt seg for å jevne byen med jorden for enhver pris.

Søndag morgen ga det russiske forsvarsdepartementet de gjenværende ukrainske soldatene et ultimatum hvor soldatene ble lovet å slippe unna med livet i behold hvis de la ned våpnene klokken 12 norsk tid.

Det gjorde de ikke.