Onsdag publiserte den kinesiske og regimevennlige avisen Global Times en artikkel der det blir hevdet at coronaviruset covid-19 ble produsert i USA-tilknyttede laboratorier i Ukraina. Artikkelen har i etterkant blitt publisert av over 45 andre kinesiske aviser og nettsteder. Global Times har imidlertid ikke kunne dokumentere bevis for at påstanden er sann. Det skriver Insider.

Global Times-artikkelen hevder også at russiske soldater i Ukraina har kommet over flere «bevis» som tilsier at USA-tilknyttede laboratorier produserer biologiske våpen i Ukraina.

– Dette er typisk av hva man kan finne i russisk propaganda, sier forfatter og frilansjournalist John Færseth til ABC Nyheter.

Færseth er en av Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier. Han presiserer at han kun uttaler seg om russisk propaganda generelt, og ikke artikkelen til kinesiske Global Times.

– Russland har brukt konspirasjonsteorien om at det finnes laboratorier i Ukraina i propagandasammenheng for å rettferdiggjøre invasjonen, legger han til.

Global Times kan ikke dokumentere at det finnes USA-tilknyttede laboratorier som produserer biologiske våpen i Ukraina.

Går sin gang i sosiale medier

En Global Times-avis fra 2020. Foto: NTB / AP

Covid-19-konspirasjonsteorien til Global Times har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier i kina. En tråd på den kinesisk nettplattformen Weibo, Kinas svar på Twitter, som omtaler artikkelen og konspirasjonsteorien har blitt sett over 1,67 milliarder ganger og mottatt i overkant av 290.000 kommentarer, skriver Insider fredag formiddag.

Ifølge Insider skal mange av kommentarene være av aggressiv karakter. Weibo-brukere ytrer blant annet at USA bør etterforskes og at amerikanske myndighetspersoner er krigsforbrytere og at de bør henrettes på bakgrunn av dette.

– Når sannheten er kjent, vil USA falle

I selve artikkelen er det også en del anti-amerikansk lesning.

– Når sannheten er kjent, vil USA falle. Når sannheten er helt avslørt, la oss se hva som skjer, heter det i artikkelen publisert av Global Times og et titalls andre aviser i Kina, ifølge Insider.

I artikkelen hevdes det også amerikanerne bruker flaggermus for å studere coronaviruset.

Det er fortsatt uklart hvor konspirasjonsteorien om at covid-19 og biologiske våpen produseres i laboratorier i Ukraina har sitt opprinnelige opphav, men man skal ikke se bort ifra at det hele er en del av informasjonskrigen som drives i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina.

Kina har tidligere spredt konspirasjonsteorier om coronavirusets opphav. Det har blant annet blitt hevdet at covid-19 ble fremstilt på den amerikanske militærbasen Fort Detrick. Det har også blitt hevdet at Pfizer-vaksinen tar livet av eldre mennesker.

Samtidig har både president Joe Biden og tidligere president Donald Trump bedt om undersøkelser av hvor coronaviruset kommer fra, og om viruset ble lekket fra et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.