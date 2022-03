Historisk funn: Mikroplast oppdaget for første gang i menneskeblod

Mikroplast har i årevis bekymret forskere da det fortsatt er veldig mye usikkert rundt de langvarige helseskadene det kan ha for oss mennesker og naturen.

Mengden plast vi omgir oss med, har derfor lenge vært debattert og forsøk kuttet ned på. Sist tidligere denne måneden ble rammeverket for en internasjonal avtale om plastforurensning vedtatt under FNs miljøforsamling.

Nå kommer derimot nederlandske forskere med dårlig nytt. For første gang har nemlig små plastpartikler blitt funnet i menneskeblod, skriver Sky News.

Kommer fra hverdagsprodukter

Forskere fra Vrije Universiteit Amsterdam og Amsterdam University Medical Center, har funnet mikroplast i blodet til 17 av 22 frivillige – altså 77 prosent.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Environment International.

Mikroplast har blitt funnet på strender over hele verden. Foto: AP / NTB

Nivåene er lave, et gjennomsnitt på 1,6 mikrogram i hver milliliter blod, men forskerne mener likevel er et svært viktig og bekymringsfullt.

Mikroplasten funnet kommer fra hverdagsprodukter som plastflasker, matembalasje og plastposer.

Forskerne mener mikroplasten sannsynligvis har blitt inhalert eller innntatt før den ble absorbert i blodet.

– Bekymringsfullt

Forsker Alice Horton ved Storbritannias National Oceanography Centre (NOC), kaller funnet bekymringsfullt.

– Dette er et bekymringsfullt funn med tanke på at partikler av denne størrelsen har vist seg i laboratorieeksperimenter å forårsake betennelse og celleskader. Denne studien beviser at mikroplast ikke bare har gjennomsyret hele miljøet, men også kroppene våre, sier hun til Sky News, og påpeker at de langsiktige konsekvensene av dette ennå ikke er kjent.

Ekspert på miljøforurensning ved Universitetet i Portsmouth, Fay Couceiro mener det er umulig å overføre funnene fra en slik liten studie til hele befolkningen, men legger til at oppdagelsen av mikroplastens tilstedeværelse er avgjørende for at man i fremtiden skal innse hvor stort behov det er for mer forskning på området.

– Blod forbinder tross alt alle organene i kroppen vår sammen, så hvis plast er der, kan det være hvor som helst i oss.