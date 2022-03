USAs «dommedagsfly» er i Europa

USAs president Joe Biden er i Europa denne uken for å delta på en rekke møter tilknyttet Russlands invasjon av Ukraina. Han deltar blant annet i møter med G7-landene, NATO og Rådet for Den europeiske union.

I forbindelse med Europa-besøket har Biden med seg et såkalt «dommedagsfly» av typen E-4B Nightwatch. Flyet er designet til å tåle en elektromagnetisk puls forårsaket av atomvåpen og kan fungere som et kommandosenter for amerikanske styrker ved en slik hendelse. Ved siden av kallenavnet «dommedagsflyet» blir flyet også kalt «flying Pentagon».

Ifølge britiske Daily Mail landet «dommedagsflyet»på den britiske luftforsvarsbasen RAF Mildenhall i forkant av Bidens ankomst i Brussel onsdag.

Har alltid ett klart

E-4B Nightwatch er basert på den sivile flytypen Boeing 747, og er kraftig modifisert med blant annet kommunikasjonsfunksjoner som gjør det mulig å kommandere de amerikanske atomstyrkene.

I et intervju med CNN tidligere denne uken advarte Kremls talsmann Dmitrij Peskov om at Russland kan bruke atomvåpen hvis de står overfor en «eksistensiell trussel».

– Vi har innenlands sikkerhet som et konsept, og den er offentlig. Du kan lese alle grunnene for at atomvåpen skal kunne brukes. Så hvis det er en eksistensiell trussel mot landet vårt, da kan de bli brukt i tråd med vårt konsept, sa Peskov.

USA holder alltid ett av sine fire E-4B Nightwatch i tilfelle det verst tenkelige skulle skje, opplyser Daily Mail.

USA er ikke alene

Det russiske «Dommedagsflyet» Ilyushin Il-80 med to jagerfly av typen Mig-29. Foto: NTB / AFP

Russland er også i besittelse av «dommedagsfly». Russland skal i likhet med amerikanerne inneha fire Il-80-fly i arsenalet sitt som har de samme oppgavene som det amerikanske E-4B Nightwatch.

I desember i 2020 ble et av Russlands «dommedagsfly» utsatt for et tyveriraid da det var stasjonert på en flyplass i Rostov-regionen. Tyvene fikk med seg en rekke radiokomponenter, meldte russiske medier den gang ifølge BBC.

Systemene om bord på Il-80-flyene er strengt hemmelige.

I juli i fjor meldte det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at Russland jobber med å anskaffe nye dommedagsfly basert på passasjerflyet Il-96-400M.