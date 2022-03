Det var onsdag at Shayla Phillips forsvant fra familiehjemmet i Stormlea sør i Tasmania i Oseania.

En storstilt leteteaksjon med 100 mannskaper, hunder, hester, helikoptere og droner ble igangsatt. Fredag morgen norsk tid melder australske ABC at fire-åringen er funnet i god behold av et redningsteam i et område med tett skog rundt en kilometer fra hjemmet.

Jentungen hadde da tilbragt to netter under åpen himmel. Hun ble umiddelbart fraktet til sykehus for en sjekk. Fireåringen var dehydrert, men ellers i fin form.

Det ble et emosjonelt gjensyn med mor.

«For et mirakel, dette er den mest fantastiske nyheten noesinne. Hjemme igjen trygg i mammas armer», skriver en av jentas tanter, Melinda Abel, på Facebook.