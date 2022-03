Bloggeren Dagny Carlsson har gått bort.

Det forteller Åsa Blanck, kvinnen bak dokumentaren «Livet börjar vid 100», ifølge SVT.

Dagny Carlsson ble omtalt som verdens eldste blogger og Sveriges eldste influenser. Hun ble 109 år gammel.

– Et tap



– Det er ikke noe rart at et menneske som er nesten 110 år dør. Likevel er det et tap. Det er få mennesker som jeg har blitt kjent med i mitt liv som har gitt meg så mye, sier Blanck.

Dagny Carlsson begynte karrieren som blogger sent, da mannen Harry døde i 2013. Carlsson var 100 år gammel da hun begynte å blogge.

I 2016 hadde hun en mindre rolle i filmen «101-åringen som stakk fra regningen og forsvant».

Gledet seg til 110-årsdag



Dagny Carlsson ble født i Kristianstad i 1912, som den eldste av fem søsken. Hun skulle fylt 110 år 8. mai.

«(Jeg) ser frem til å feire min 110-årsdag i mai, gjerne med en liten fest», skrev Dagny Carlssons på bloggen sin i januar.