Trekker Anne Frank-bok: – Det foreligger ingen seriøse bevis

Boka «The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation» ble utgitt i januar og trukket av forlaget bare uker senere. I en ny rapport slår eksperter fast at påstandene i boka ikke holder vann.

Bakgrunnen for kritikken ligger i at forfatteren i samarbeid med et etterforskningsteam peker på at det er mulig at jødiske Arnold van den Bergh avslørte Anne Franks gjemmested i Amsterdam overfor den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Van den Bergh var en kjent skikkelse i det jødiske miljøet i Amsterdam på denne tiden.

Anne Frank døde 15 år gammel av tyfoidfeber og underernæring i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen i mars 1945.

– Ingen seriøse bevis

I den ferske rapporten, som en rekke historikere har bidratt til, slaktes forfatter Rosemary Sullivan og etterforskningsteamet for teorien om Van den Bergh. Arbeidet blir blant annet omtalt som amatørmessig.

– Det foreligger ingen seriøse bevis for denne anklagen, heter det i rapporten ifølge BBC.

I respons til ekspertrapporten trekker det nederlandske forlaget boka ikke bare fra produksjon, men også fra alle bokhandlere i Nederland som er i besittelse av boka.

Van den Berghs barnebarn har oppfordret det britiske forlaget HarperCollins til å droppe den engelske utgivelsen av boka.

– Med denne boka utnytter dere historien om Anne Frank. Dere forfalsker historien og bidrar til urettferdighet, sier barnebarnet ifølge BBC.

– Teorien vår er en teori

Etterforskningsteamet som i seks år jobbet med informasjonen som ledet dem til teorien om Van den Bergh har tidligere sagt at de står på sitt.

– Teorien vår er en teori, ikke noe mer, sier sjefsetterforskeren Pieter van Twisk ifølge BBC.

Teamet har blant annet uttalt at de aldri har påstått at de har løst saken om hvem som avslørte Anne Frank og familiens gjemmested i Amsterdam.