– I løpet av en uke har flere tusen innbyggere fra Mariupol blitt tatt og fraktet over til russisk territorium, sier byrået i en offentlig uttalelse søndag.

Ifølge myndighetene hadde innbyggerne, de fleste kvinner og barn, søkt tilflukt i en sportsarena i Livoberezhny-distriktet. Derfra skal de angivelig ha blitt tvangsflyttet til Russland, hvor telefonene og dokumentene deres ble tatt fra dem, skriver CNN.

– Det er vanskelig å tro at noe slikt kan skje i dette århundret, men de tar folk på tvang, akkurat slik nazistene gjorde, sier ordfører Vadym Boichenko.

Dette er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

FN-ambassadør: – Forferdelig

Ukrainas menneskerettighetsskommisær Lyudmyla Denisova gikk søndag ut og hevdet at ukrainerne blir «filtrert» i flyktningleire i byen Taganrog, før de så blir sendt videre til forskjellige russiske byer.

– Ukrainske statsborgere får utdelt papirer som henviser dem til en spesifikk by, hvor de også har fått utdelt arbeid. De har ikke sjans å rømme, sier Denisova ifølge The Guardian.

USAs ambassadør til FN Linda Thomas-Greenfield reagerer sterkt på meldingene fra ukrainske myndigheter.

– Jeg kan ikke bekrefte at dette foregår, men det jeg kan si er at dette er forferdelig å høre. Russland har ingen rett til å tvinge ukrainere inn i Russland og internere dem i det som høres ut som fengsler, sier Thomas-Greenfield til The Guardian.

USAs ambassadør til FN Linda Thomas-Greenfield sammen med Ukrainas ambassadør Sergiy Kyslytsya. Foto: Timothy A. Clary / AFP/NTB

Lørdag gikk en ukrainsk kommandør ut og advarte innbyggerne mot å forlate tilfluktsrommene, noe han mente de gjorde med livet som innsats. Ifølge major Denis Prokopenko er byen under konstant bomberegn.

– Mariupol bombes dag og natt. Plutselig opplever vi en halvtime med stillhet, før bombene på ny regner ned på byen igjen, sier Prokopenko.

Ifølge Mariupols ordfører er byen under konstant angrep. Foto: Azov regiment press service/Reuters/NTB

Derfor er Mariupol ekstra utsatt

Skjermbilde fra Google Maps viser hvor Mariupol ligger. Foto: Google Maps

Mariupol er blant de hardest rammede byene, hvor kampene har pågått i flere uker. Kystbyen ligger klemt mellom to pro-russisk-kontrollerte områder, med Donbas i øst og Krim i vest. Byens innbyggere har blitt rammet av en rekke angrep, deriblant et dødelig angrep mot et sykehus, og bombingen av et teater som ble brukt som tilfluktsrom. Lørdag ble 4100 innbyggere, hvor over 1000 av dem var barn, evakuert ut av Mariupol via en humanitær korridor opprettet etter avtale mellom Russland og Ukraina.

Russland hevder at de ikke målrettet går til angrep på sivile, og anklager ukrainske myndigheter og militær for å bruke befolkningen som «menneskelige skjold». Ukrainske myndigheter hevder på sin side at russisk militær angriper sivile med mål og mening.