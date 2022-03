Russlands invasjon av Ukraina og den pågående krigen har fått skylden for de ekstremt høye oljeprisene i verden.

Mandag 7. mars var prisen på olje på en foreløpig topp på 139 dollar fatet, men flere analytikere spår at det kan komme helt opp i 200 dollar fatet.

De høye oljeprisene har blant annet ført til rekordhøye drivstoffpriser flere steder i verden, også her i Norge.

Oljeprisen vil også påvirke prisen på flybensin. Det mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS vil føre til dyrere flybilletter.

Flere har gått bort fra fastprisavtaler

Normalt sett sikrer flyselskapene seg mot prisøkning ved å inngå fastprisavtaler på en viss mengde drivstoff, men coronarestirksjoner og påfølgende usikkerhet har ført til at flyselskaper som SAS og Norwegian har droppet disse avtalene.

Dette vil ifølge analytiker Jacob Pedersen i Sydbank kan det bety en ekstraregning på mellom 3 og 3,5 milliarder danske kroner i år. Fra før er den normale drivstoffkostnaden på 5 milliarder danske kroner – noe som i dag tilsvarer rundt 6,6 milliarder norske kroner.

Hvis disse ekstra kostnadene skal dekkes inn av økte billettpriser, estimerer Jacobsen at flyreiser vil bli rundt 10 prosent høyere.

Vil merkes om fire til seks uker

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til Nettavisen at han tror forbrukerne vil merke de høye drivstoffprisene i form av høyere flypriser.

Ifølge Elnæs vil en økning på ti prosent i oljeprisen bety tre prosent påslag på billettprisene. Hvis oljeprisen øker til 200 dollar fatet, vil det ifølge analytikerens beregninger bety en økning i billettprisene på 45 prosent.

En eventuell økning i prisene vil derimot ikke skje før om om fire til seks uker, spår han. Dette fordi flybensin ikke handles inn hver uke, sier han, og at det derfor vil være en liten treghet i systemet før billettprisene økes.

Sanksjoner og etterspørsel påvirker også prisene

I tillegg til oljepris påvirkes også prisene av etterspørsel.

Allerede like etter etter at krigen brøt ut kunne Finn Reise melde om et fall i flybillettsalget på 25 prosent.

I tillegg har sanksjoner mot Russland har ført til stengte luftrom, som igjen fører til at langdistanse reiser til Øst-Asia må ta omveier på opp til fem timer hver vei. Når det koster 100.000 kroner i timen å fly disse store flyene, vil slike omveier fort bety en million i drivstoffkostnader tur/retur.

– De har ikke mye annet valg

Elnæs mener det er få alternativer til å la passasjerene dekke inn disse kostnadene:

– Det er et usikkert marked. Avbestilte reiser, konkurransesituasjonen og sanksjonene vil påvirke hvordan dette går. Fra mitt ståsted har de ikke noe annet valg enn å sette opp prisene. Etter to år med pandemi har de ikke råd til å fly med for mye tap, sier han til Nettavisen.

Per nå har ikke de norske flyselskapene tatt noen konkret beslutning om hvorvidt prisene skal settes opp.

– Det er klart at det for oss, som for resten av bransjen, er en bekymring at oljeprisen er så høy. Prisene våre er dynamiske og det vil de fortsette å være. Vi har imidlertid per i dag ikke tatt noen beslutning om å innføre tiltak som for eksempel drivstofftillegg, sier Grete Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian til ABC Nyheter.

– Vi følger situasjon tett, men har per nå ikke tatt noen beslutning om prisendringer på grunn av situasjonen med økte oljepriser, sier Anita Svanes, kommunikasjonsdirektør i Flyr.

– Umulig å spå

Pressesjef John Echoff i SAS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

John Eckoff, pressesjef i SAS påpeker at drivstoffprisen er bare ett av mange parametere som påvirker inntektene og kostnader til SAS.

– Det er sterk konkurranse i luftfarten og billettprisen kundene er villige til å betale, er ett av konkurranseelementene.

Tidligere har Echoff uttalt til Nettavisen at det er umulig å spå noe som helst om dette.

– Det kom et drivstofftillegg under Irak-krisen, men det er ingen planer om dette ennå. Vi følger utviklingen og så må vi se hvordan vi får inntekter og utgifter til å gå opp. Vi ser jo betydelige høyere utgifter til drivstoff.