Romfartsveteranen Oleg Artemjev ankom ISS sammen med ferskingene Denis Matvejev and Sergeij Korsakov fredag kveld. Da de møtte mannskapet på ISS vekket draktvalget til de nyankomne kosmonautene oppsikt. De var kledd i samme farger som det ukrainske flagget.

Artemjev var kryptisk om fargevalget under en pressekonferanse fra ISS. Der forklarte han at kosmonatuene selv kunne velge fargen på romdraktene og at siden de hadde så mye gult stoff tilgjengelig, så falt valget på den fargen.

Spekulasjoner

I sosiale medier har fargevalget likevel vekket store spekulasjoner. Romskribenten Eric Berger sier at det kan være en tilfeldighet, da romdrakter gjerne klargjøres mange måneder i forkant av romferden.

– Det er mulig at dette er en tilfeldighet. Men det ser ut som en veldig, veldig stor tilfeldighet i så fall, skriver han på Twitter. Andre har spekulert i at det også kan fargevalget kan ha noe med kosmonautenes utdanning å gjøre, da de er utdannet ved Baumann-universitetet, som har de samme fargene.

Får se om FSB venter på dem

Til VG forteller astrofysiker Eirik Newth at det ikke er noen som vet om draktvalget er et bevisst stikk mot krigen i Ukraina.

– Når de lander i Kasakhstan får vi se om det venter noen FSB-agenter på dem, da vet vi svaret, sier Newth humoristisk til avisen.

ISS er et samarbeid mellom USA, Canada, Japan, europeiske Esa og Russland. Torsdag besluttet Esa å legge sitt samarbeid med Russland om Mars-forskning på is som følge av krigen.