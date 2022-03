To personer fra det amerikanske militæret ble onsdag kveld pågrepet av svensk politi, mistenkt for kjøp av sex, melder Expressen.

Det militære fartøyet USS Forrest Sherman befinner seg for øyeblikket i Stockholm, og de to mistenkte skal ha vært med på det amerikanske fartøyet. Skipet la til kai i Stockholm mandag, og besøket har vært planlagt over lengre tid, ifølge det svenske forsvaret, skriver Expressen.

De to amerikanerne ble pågrepet i bydelen Östermalm i Stockholm, og de prostituerte kvinnene skal være fra Ukraina, ifølge den svenske avisen. Amerikanerne ble tatt med til politistasjonen etter pågripelsen, og senere når de ble sluppet fri, ble de hentet av svensk militærpoliti.

Svensk politi bekrefter at to utenlandske statsborgere ble pågrepet onsdag, mistenkt for kjøp av sex. De pågrepne skal ha erkjent forholdet. En av dem ble mistenkt for kjøp av sex ved to tilfeller.

Pågripelsen skal ha skjedd ved en leilighet som ble brukt som bordell. I forbindelse med pågripelsen av amerikanerne, ble to svenske statsborgere også pågrepet. Disse er også mistenkt for kjøp av sex.

Den amerikanske ambassaden i Sverige har ikke besvart Expressens henvendelser i saken.