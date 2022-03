31. juli 1960 ble det funnet et utbrent lik av en ung jente i ørkenen i Congress, Arizona. Som følge av spor på åstedet konkluderte myndighetene med at jenta hadde blitt drept opp mot to uker før liket ble oppdaget. Dette skjedde for 62 år siden, og siden den gang har man ikke visst hvem den drepte jenta var. Som følge av dette ble offeret, som trolig var mellom tre og seks år da drapet skjedde, «døpt» «Little Miss Nobody». Nå skal jenta være identifisert, skriver Mirror.

– Hun vil bli gitt navnet sitt tilbake og trenger ikke lenger å refereres til som «Little Miss Nobody», opplyser Sherrif-kontoret i Yavapai County, Arizona i en uttalelse.

Revolusjonerende DNA-teknologi

Takket være revolusjonerende DNA-teknologi skal identiteten til «Little Miss Nobody» være funnet. Identiteten vil bli presentert for offentligheten senere denne uken.

Jentas levninger ble gravd opp i 2018 for å ta DNA-prøver ved hjelp av moderne teknologi som ikke eksisterte da jenta ble drept. Etter oppgravingen ble det lite fremgang i saken før det til slutt ble samlet inn 4000 dollar, tilsvarende rundt 36. 000 kroner, for å ta DNA-prøvene med den nye teknologien som nå har ført til at jenta er identifisert.

– Det har blitt gjort utrolige fremskritt som har gjort det mulig for kriminalteknikere å trekke ut DNA fra bein og tenner som gjerne er det som ligger igjen i så gamle saker, sier David Fruchtman, ekspert i rettsmedisin, i forbindelse med identifiseringen av jenta, ifølge Mirror.

– Denne lille jenta betydde noe for noen, og det er fantastisk å se denne teknologien brukes for å lukke og svare på disse spørsmålene fra langt tilbake, legger han til.

Ukjent gjerningsperson

Man vet ikke hvem som drepte den unge jenta som nå får navnet sitt tilbake. Det ble funnet avtrykk etter sko for voksne der jenta ble funnet død, men etterforskningen ga aldri resultater og antallet mistenkte ble aldri snevret inn.