Slik kan sosiale medier påvirke krigen i Ukraina

En viktig del av krigen mellom Ukraina og Russland skjer ikke på ukrainsk jord, men på sosiale medier.

Melanie Magin er førsteamanuensis ved NTNU og ekspert i sosiale medier for politisk kommunikasjon. Hun sier til ABC Nyheter at hun tror sosiale medier kan ha en stor positiv effekt i denne krigen, men advarer mot at de også kan brukes til å spre propaganda.

«TikTok-krigen»

Dette er den første krigen som truer sikkerheten i Europa siden andre verdenskrig. I motsetning til andre verdenskrig kan omverdenen følge denne krigen live på sosiale medier.

CNN skriver at Russlands invasjon av Ukraina kalles for «TikTok-krigen» da brukere av plattformen og andre sosiale medier gjennom hele krisen har delt bilder og videoer av den militære eskaleringen selv om russiske myndigheter har nektet for det.

Dette tror førsteamanuensis og sosiale medier-ekspert Magin, kan hjelpe mennesker i krigssonen å bli hørt av resten av verden.

Førsteamanuensis ved NTNU og ekspert i sosiale medier for politisk kommunikasjon, Melanie Magin. Foto: Christof Mattes / JGU Mainz / NTNU

– Det kan også være med å informere folk i Russland som ikke får vite så mye av det som skjer i Ukraina fra statlige russiske medier. Det er positivt.

Men vil den informasjonen nå frem til russerne, eller kontrollerer den russiske staten også sosiale mediene i landet?

– Jeg vet ikke i hvor stor grad Russland kontrollerer sosiale medier i landet, men de kontrollerer i hvert fall mange nyhetsmedier som fortsatt er en viktig informasjonskilde for mange folk, og de finnes også på sosiale medier. Det er mest sannsynligvis umulig å kontrollere sosiale medier helt i Russland, men det er langt fra alle russere som bruker sosiale medier, og spørsmålet er også hvem som ser den kritiske informasjon om krigen på sosiale medier, sier Magin.

Hun påpeker at innholdet vi ser på sosiale medier er algoritmestyrt, og at russere som ikke er interessert i politikk, eller som liker mange sider av russiske statlige medier og Putin, og som har venner som gjør det samme, ikke vil få opp informasjon som kritiserer krigen.

– Vi må ikke overvurdere sosiale mediers innflytelse

Redaktør i det politiske tidsskriftet The Dispatch, David French tror også at sosiale medier er med på å vise brutaliteten av krigen til omverdenen, men understreker til CNN at snuttene ofte ikke gir kontekst.

– Hver av disse TikTok-videoene er bittesmå øyeblikksbilder av et bittelite øyeblikk i tiden, ofte uten noen annen overlappende kontekst, sier han.

Han tror likevel at umiddelbarheten til disse sosiale mediene kan ha vært med på å få vestlige nasjoner til å reagere så raskt når det gjelder sanksjoner.

– Den inspirerende karakteren til den ukrainske motstanden «skammer» nok mange vestlige regjeringer til å handle, sier French.

Også Magin mener sosiale medier kan være med å påvirke de politiske reaksjonene.

– Sosiale medier er en informasjonskilde, og de gir også et inntrykk om hvordan folk som bruker sosiale medier reagerer på det som skjer. Men her må vi være forsiktig. Sosiale medier er bare en faktor i en veldig kompleks situasjon. Politikere baserer vanligvis ikke sine beslutninger kun på det som skjer på sosiale medier, men konsulterer mange ulike informasjonskilder og samtalepartnere. Vi må ikke overvurdere sosiale mediers innflytelse på politiske reaksjoner, spesielt i en så alvorlig situasjon

En egnet kanal for å spre propaganda

Magin påpeker at sosiale medier også kan ha flere negative effekter – blant annet er det veldig godt egnet for å spre propaganda.

– Propaganda har alltid spilt en stor rolle i krig, og det finnes mange historiske eksempler på dette. Sosiale medier er en ny kanal for dette – en hvor man kan nå veldig mange folk på svært kort tid. Man kan nå spesifikke målgrupper med budskap tilpasset akkurat dem. Innholdet kan også få mange klikk og likerklikk og dermed sprer seg veldig raskt. Dette kan påvirke både politikere, media og befolkningen, både i krigssonen og i andre land.

Flere medier har den siste tiden skrevet om informasjonskrigen som pågår samtidig som de blodige kampene på bakken. Både Russland og Ukraina prøver å styre narrativet om hva som skjer ved å dele informasjon med sine befolkning og resten av verden.

Særlig Russland beskyldes for å drive en propagandakrig, hvor de med jernhånd styrer hvilken informasjon sin egen befolkning får om det som nå foregår i Ukraina.

Magin advarer derfor mot å tro på alt som dukker man ser og leser på sosiale medier om krigen, og vær kritisk til om informasjonen er troverdig.

– For å være sikker kan man søke i søkemotorer for å se om det er andre kilder som bekrefter denne informasjonen. Se også på hvor informasjonen kommer fra og hvem den opprinnelige kilden er, sier hun.