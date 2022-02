Full forvirring om situasjonen i Kyiv - stor russisk militærkolonne på vei

I et intervju med nyhetsbyrået AP sa Klitsjko søndag at han både er stolt over hvordan Kyivs innbyggere har holdt motet oppe, men også urolig for hvor lenge de holder ut trusselen om russiske angrep mot byen.

På spørsmål om det er planer for å evakuere sivile fra byen, er han stille i flere sekunder.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko sier de kjemper innbitt, men at de vil gå tom for mat og medisiner. Byen er omringet av russiske styrker, og ingen sivile kan evakueres. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Vi kan ikke gjøre det, fordi alle veiene er blokkerte. Akkurat nå er vi omringet, sa han til slutt.

Senere søndag kveld trekker han tilsynelatende tilbake denne uttalelsen.

– Russiske nettpublikasjoner sprer informasjon om at jeg skal ha sagt at Kyiv skal være omringet og at evakuering er umulig. Ikke tro på løgner! Tro bare på informasjon fra offisielle kilder, skrev han på meldingsappen Telegram ifølge BBC.

Gigantisk russisk kolonne på vei

Ifølge Reuters vise nye sattelittbilder fra Maxar Technologies at en fem kilometer lang kolonne med russiske bakkestyrker på vei mot Kyiv søndag kveld.

Ifølge nyhetsbyrået bringer kolonnen drivstoff og stridsvogner til invasjonsstyrkene. Kolonnen skal være om lag 60 kilometer fra hovedstaden.

I tillegg til den ukrainske motstanden, skal drivstoffmangel være en av de største hindrene til fremgangen for de russiske invasjonsstyrkene.

Jakter sabotører

Ukrainske soldater eskorterer en mistenkt russisk sabotør i Kyiv søndag. Ukrainske myndigheter sier det kan være mange små grupper med russiske sabotører i Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Videre i intervjuet med AP bekreftet han at ni sivile er drept i Kyiv så langt, inkludert et barn.

Lørdag strammet han inn portforbudet til å gjelde fra klokka 17 lørdag til klokka 8 mandag morgen. Enhver sivil som befinner seg utendørs mens portforbudet er aktivt, kan bli regnet som en sabotør.

– Vi jakter på disse folkene, og det vil være mye lettere hvis det ikke er noen i gatene, forklarte Klitsjko.

Han la til at seks russiske «sabotører» ble drept lørdag kveld.

Står i kø for våpen

De siste dagene har det vært lange køer, med både menn og kvinner, som har ventet på å få utdelt våpen i hovedstaden. Det er bekymringer knyttet til å gi nervøse sivile uten erfaring fra militæret skarpe våpen, samtidig som man advarer om russiske sabotører forkledd som ukrainsk politi eller journalister.

– For å være ærlig så har vi ikke 100 prosent kontroll. Vi har bygget dette forsvaret på svært kort tid. Men dette er patriotiske folk, sier Klitsjko.

– Akkurat nå er det viktigste å forsvare landet vårt, legger han til.