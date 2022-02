Elton John i flydrama

Under en flyvning fra Storbritannia til New York mandag fikk privatflyet til verdensberømte Elton John trøbbel. Artisten var på vei til Manhattan for å spille konserter i Madison Square Garden.

En time inn i flyreisen fra Farnborough flyplass i Hampshire ble piloten nødt til å snu for å nødlande. På 10.000 fot høyde oppstod en hydraulisk feil på flyet, ifølge Daily Mail.

Rystet

Storbritannias meteorologiske institutt, Met Office, sendte søndag ut farevarsel om at stormen «Franklin» var på vei. Her advarte de mot stengte veier og jernbanestrekninger, strømbrudd og potensiell risiko for liv og eiendom. Franklin skulle gjøre det vanskelig for Elton Johns privatfly å nødlande.

Den kraftige vinden skal ha tvunget piloten til å forsøke å nødlande to ganger, før de til slutt befant seg trygt på bakken.

Ifølge et vitne skal flyet ha gynget fra side til side under nødlandingen, og Elton John skal ha blitt rystet av hendelsen. Men ikke nok til at han ikke kom seg av gårde og gjennomførte konserten i Madison Square Garden.

Coronasmittet

Konserten i New York er en del av Elton Johns langvarige avskjedsturné, «Farewell Yellow Brick Road».

I slutten av januar ble artisten coronasmittet, og så seg nødt til å utsette to konserter i Texas.

– Det er alltid en massiv skuffelse å utsette konserter, og jeg beklager virkelig til alle som bringes i besvær av dette, men jeg vil sørge for at jeg og mitt team er trygge, sa den 74 år gamle briten den gangen.

Rockestjernen skal ha vært vaksinert to ganger, i tillegg til å ha fått en booster-dose. Symptomene var derfor milde.