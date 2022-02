Forrige uke opplevde et australsk maritimt patruljefly av typen P-8A å bli belyst med laser av et kinesisk krigsskip. Hendelsen fant sted på australsk territorium i Arafurasjøen.

Australias statsminister, Scott Morrison, skal ifølge CNN ha kontaktet Kina for å få en forklaring på den «farlige» og «uforsvarlige» handlingen utført av den kinesiske hæren.

– Dette var farlig, uprofesjonelt og uforsvarlig for en profesjonell marine, og vi ønsker svar på hvorfor de gjorde dette, sier Morrison.

Han beskriver hendelsen som skremmende og sjenerende.

– Ikke sant

Morrison mener Kina er nødt til å forklare seg, ikke bare til Australia, men for alle land i deres region.

Den statlig eide tabloid-avisen Global Times i Kina har anklaget Australias hovedstad, Canberra, for å prøve å svekke Beijings rykte i det sørlige Stillehavet. Foto: Australian Defence Force / AFP

– Dette kan skje med hvem som helst som kun er ute og utfører vanlig overvåkning i sin egen region, sier han.

Kina skal ikke ha svart på Morrisons etterspørsel, men under en briefing i Beijing, hevdet Wang Wenbin fra det kinesiske utenriksdepartementet at det kinesiske skipet fulgte internasjonal lover.

– Informasjonen fra Australia er ikke sann. Vi ønsker at Australia skal respektere de kinesiske fartøyenes rettigheter og slutte med den ondsinnede spredningen av falsk informasjon om Kina, sier Wang.

Kan få tragiske konsekvenser

Den tidligere amerikanske marinekapteinen, Carl Schuster, forklarer ifølge CNN at bruken av laser mot et fly kan anses som en provokasjon, da det kan tolkes som at krigsskipet prøver å etablere et angrep uten å bruke skipets brannkontrollradar. Brannkontrollraderen er designet for å gi informasjon til et brannkontrollsystem for å rette våpen slik at de treffer et mål.

Piloter som har blitt utsatt for laserangrep har tidligere forklart at det kan forårsake desorienterende blinking i synet, smerter, spasmer og midlertidig tap av synet.

Ifølge et dokument fra det amerikanske luftfartstilsynet kan det å bli utsatt for laser i kritiske faser av flyvninger få tragiske konsekvenser.

Tabloid-avis ut mot Australia

Den statlig eide tabloid-avisen Global Times i Kina har anklaget Australias hovedstad, Canberra, for å prøve å svekke Beijings rykte i det sørlige Stillehavet.

Det australske militæret har bevisst hauset opp denne saken for å kaste gjørme på Kina, skriver avisen.

Global Times hevder Australia prøver å overskygge hjelpen Kinas forsvar har tilbudt blant annet Tonga og Solomon øyene.

Australia liker ikke at Kina hjelper andre land i nærheten av Australia, så de bruker alle metoder for å sverte Kina, hevdes det i artikkelen.