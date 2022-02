– Dette har skjedd før. Det er snakk om vårt territorium og våre tropper, og de er rett og slett utplassert ved sine baser langs Ukrainas grense, sier Polyanskiy i et video-intervju med BBC torsdag.

Den russiske FN-ambassadøren hevder at opprustningen langs grensen ikke gir grunn til bekymring og anklager Vesten og vestlig media for å tegne et falskt bilde og rapportere skjevt angående situasjonen.

– Oppdiktet av Vesten

– Hvor kommer dette vestlige hysteriet fra? Dette er bare konstruert hype rundt et oppdiktet problem, og de som hausser opp situasjonen burde ta et steg tilbake, og det er ikke Russland, sier Polyanskiy.

På spørsmål fra BBCs journalist om Russland kan sende verden ut i krig, sier FN-ambassadøren at landet ikke kommer til å ty til krigshandlinger med mindre de blir provosert til å gjøre det.

Ordene fungerer som et ekko av utenriksminister Sergej Lavrov, som tidligere denne uken anklaget Vesten for å provosere fram en krig. Han skal også ha sagt at dette oppmuntrer ukrainske myndigheter til å sabotere Minsk-avtalen, og at det skader forsøkene på å løse «Donbass-problemet».

En gutt leker med en militærhjelm tilhørende ukrainske separatister i Donbass-regionen. Foto: alentyn Ogirenko / Reuters/NTB

– Stor grunn til bekymring for oss og alle andre

Donbass-området ble også et tema under BBC-intervjuet med Polyanskiy, som påpeker at også Ukraina har utplassert 120.000 soldater ved grensen hvor Russland har mesteparten av sine utplasserte styrker. Siden 2014 har regionen vært kontrollert av russiskvennlige separatister.

– Vesten nevner ingenting om dette når de rapporterer om situasjonen, og det mener jeg gir stor grunn til bekymring for oss og for alle andre, sier Polyanskiy

Polyanskiy understreker at det er gjensidig respekt mellom de russiske og de ukrainske soldatene på grensen, og at Russland respekterer Ukraina som land og som suveren stat.

Fredag rapporterte det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti om angrep på prorussiske separatister fra ukrainske regjeringsstyrker i Øst-Ukraina, hvor Donbass ligger. Angrep vil være brudd på Minsk-avtalen, som er ment å legge til rette for våpenhvile i området. Opplysningene blir imidlertid avvist av Ukrainas regjering, skriver Reuters. De er heller ikke bekreftet av andre kilder.