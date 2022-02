I et intervju med TV-kanalen CNBC sier Moderna-sjefen Stéphane Bancel at det nå er rimelig å anta at vi er i sluttfasen av coronapandemien.

Det er likevel sjanse for at viruset muterer seg til en farlige variant enn omikron, sier han.

Heldige med omikron

Bancel sier det er en 80 prosent sjanse for at SarsCov-2-viruset utvikler seg til et mindre og mindre «hissig» virus, og da en 20 prosent sjanse for at neste mutasjon er farligere.

– Jeg tror vi var heldige at omikron ikke var veldig virulent, men fortsatt ser vi tusenvis av mennesker dø hver dag rundt om på planeten på grunn av omikron, sier han.

Ifølge Verdens helseorganisasjon var det over 15 millioner nye tilfeller rapportert i løpet av de siste syv dagene over hele verden, og 73 162 dødsfall i samme periode.

Advarer mot å tro at det er over

Flere studier har vist at selv om omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten, er den mindre farlig.

Derfor har vi nå i Norge gjenåpnet samfunnet igjen etter flere uke med nedstenging.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, har derimot uttalt at det er farlig å anta at pandemien nærmer seg slutten.

– Denne pandemien er langt fra over, og med den utrolige spredningen av omikron globalt må vi regne med at nye varianter av viruset vil dukke opp, sa Ghebreyesus i januar.

Moderna utvider til Asia

Bancel kunngjorde også at det amerikanske legemiddelselskapet Moderna har planer om å øke sin tilstedeværelse i Asia.

Årsaken til ekspansjonen til Asia skal ifølge en uttalelse fra selskapet handle om å fortsette oppskaleringen av produksjonen og distribusjonen av Modernas coronavaksine og fremtidige mRNA-vaksiner og medisiner.

– Faktum er at dette viruset ikke forsvinner. Det har vi sagt nesten siden begynnelsen – dette viruset kommer til å forbli hos mennesker for alltid, i likhet med influensa, og vi må leve med det, sier Bancel

Moderna-sjefen synes Asia-planene er «veldig spennende», og forteller at selskapet har til hensikt å åpne nye datterselskaper i Malaysia, Taiwan, Singapore og Hong Kong.