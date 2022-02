Yachten hadde akkurat gjennomgått reparasjoner da den brått ble fraktet ut av tysk farvann og til russiske Kaliningrad. Flyttingen kan være et tegn på at Russland forbereder seg på kraftige sanksjoner, og at presidenten vil beskytte verdiene sine.

G7-landene advarer Russland om at de står klare til å innføre sanksjoner med enorm og umiddelbar virkning på russisk økonomi. Årsaken er den militære opprustningen langs Ukrainas grense, og frykten for at Russland skal invadere landet.

– Enorme konsekvenser

Verdenslederne har håp om å få trappet ned situasjonen uten å måtte innføre sanksjoner, men dersom Russland gjør militære fremstøt mot Ukraina vil konsekvensene bli omfattende.

– Vi er forberedt på å kollektivt innføre økonomiske sanksjoner som vil ha enorme og umiddelbare virkninger for den russiske økonomien, sier finansministrene i G7-landene i en uttalelse mandag.

Det er usikkert hvorfor Putin brått valgte å hente yachten, som er verdt i underkant av 900 millioner kroner. Men det kan være et tegn på at Russland frykter at det vil gå feil vei og forbereder seg på sanksjoner, skriver amerikanske Business Insider.

Russland har gjentatte ganger nektet for at de planlegger en invasjon av Ukraina, til tross for at de har plassert over 100.000 tropper langs grensen og sendt seks krigsskip til Svartehavet.

(Saken fortsetter under bildet)

Biden truer med å innføre sanksjoner mot Putin. De to verdenslederne satt i et telefonmøte lørdag. Foto: Adam Schultz / The White House/AP/NTB

Sanksjoner kan ramme Putin personlig

En rekke land har truet med å innføre sanksjoner mot Russland, og USAs president Joe Biden har truet med å sanksjonere Putin personlig, noe som naturligvis vil innbefatte presidentens yacht og andre store verdier.

Yachten har stått i Hamburg siden i fjor og har gjennomgått en rekke reparasjoner og modifiseringer. For kort tid siden ble reparasjonene imidlertid brått avsluttet og 9. februar ble yachten observert på vei inn til Kaliningrad.

Det er usikkert hvor store verdier Putin sitter på, men ifølge tidsskriftet Fortune kan det være snakk om så mye som 200 milliarder dollar. noe som gjør han rikere enn både Bill Gates og Jeff Bezos. Tidsskriftet mener også å ha bevis på at presidenten sitter på store skjulte verdier i utlandet.