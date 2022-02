Det er allerede kjent at høyt blodtrykk, diabetes, koronar hjertesykdom, depresjon og kronisk lungesykdom er faktorer som øker sjansen for demens hos eldre, og er mer utbredt blant eldre. Men hvilken fare utgjør disse diagnosene i forhold til demens hvis man utvikler sykdommene i ung alder?

Dette har britiske forskere forsøkt å finne svar på. I en studie som tar for seg hvilken fare diagnosene utgjør for mennesker i 50-årene når det gjelder utvikling av demens, viser det seg at hvis man har to eller flere kroniske sykdommer, kjent som multimorbiditet, øker sjansen for å utvikle demens senere i livet. Det skriver The Sun.

Oppsiktsvekkende resultat

Studien tok utgangspunkt i mer enn 10.000 menn og kvinner som ble rekruttert mellom 1985 og 1988, da samtlige var mellom 35 og 55 år gamle. Ingen av dem hadde demens eller symptomer på den fryktede sykdommen.

Da studien ble avsluttet etter 32 år i slutten av mars 2019, hadde 639 av de delaktige i studien utviklet demens.

Når det gjelder koblingen mellom multimorbiditet – det å ha flere kroniske helseproblemer på én gang – i ung alder og demens konkluderer studien med dette:

– Etter å ha tatt hensyn til flere faktorer, som alder, kjønn, etnisitet, utdanning, kosthold og livsstil, var multimorbiditet ved 55 år assosiert med en 2,4 ganger høyere risiko for å utvikle demens, heter det i forskningsrapporten.

Jo eldre man er, jo svakere er forbindelsen

Forskerne fant også ut at forbindelsen mellom multimorbiditet og demens ble svakere jo eldre personen var da han eller hun utviklet demens. For eksempel - ved 65 år var multimorbiditet før 55 år assosiert med en 2,5 ganger høyere risiko for demens sammenlignet med en 1,5 ganger høyere risiko hos de som utviklet multimorbiditet mellom 60 og 65 år, altså fem til ti år senere.

Med andre ord, for hvert femte år yngre man var da man utviklet multimorbiditet frem til han eller hun var 70 år gammel, økte sjansen for å demens med hele 18 prosent. Dette kan oversettes til at det er viktig å unngå diagnoser som diabetes type to og høyt blodtrykk så lenge som mulig for å redusere sjansen for demens senere i livet.

– Gitt mangelen på effektiv behandling for demens og dens personlige og samfunnsmessige følger, er det avgjørende å finne mål for forebygging av demens, heter det i rapporten.