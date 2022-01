18 år gamle Anna Bella Dukesha skal angivelig ha brukt Snapchat til å komme i kontakt med jevngamle Nicholas Otero. Via appen skal de ha avtalt å møtes i Alvarado Park i Albuquerque i den amerikanske delstaten New Mexico 11. februar i fjor.

Da Otero ankom parken ble han møtt av Dukes og tre andre væpnede personer, inkludert Dukes 17 år gamle kjæreste.

Otero fikk fratatt penger og smykker, ble kastet inn i en bil og beordret til å vise dem veien til hjemmet til hans eldre bror, fengselsbetjenten Elias Otero (24), meddeler politiet til lokalavisen Albuquerque Journal.

Den 24 år gamle fengselsbetjenten Elias Otero ble drept på gaten utenfor sitt eget hjem. Foto: Albuquerque Police Department

Truet med å drepe lillebroren

Ungdommene skal ha beordret Elias Otero til å gi dem alle pengene han hadde liggende i huset dersom han ønsket lillebroren sin tilbake med livet i behold. Otero truet i stedet med å skyte gisseltakerne. Kort tid etter åpnet det som er blitt beskrevet som Dukes’ 17 år gamle kjæreste, Adrian Avila, ild og skjøt Otero, som omkom på stedet.

Avila skal selv ha troppet opp på politistasjonen og innrømmet forholdene i slutten av desember. Nå, en måned senere, er hans 18 år gamle kjæreste lokalisert og arrestert. Begge er siktet for drap, bortføring og væpnet ran.

Offerets mor tviholdt på håpet

I nærmere ett år fryktet Oteros familie at drapet skulle bli henlagt. Nå er moren lettet over at sønnens drapsmenn blir stilt for retten.

– Jeg har tviholdt på håpet om at saken skulle bli løst. Nå kan jeg senke skuldrene viten om at de må betale for det de gjorde mot sønnen min, sier Alicia Otero til Albuquerque Journal.