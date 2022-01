Franskmannen Jean-Jacques Savin døde under forsøket på å krysse Atlanterhavet alene i en spesialbygd kano. Det bekrefter støtteteamet hans på Facebook.

– Det er med stor sorg at vi har fått vite om dødsfallet til vår venn Jean-Jaques, skriver de på Facebook.

Savin startet ferden fra kysten av Portugal 1. januar. Han var på vei mot Ponta Delgada på Azorene da teamet mistet kontakten med ham 21. januar.

Ifølge CNN utløste han to nødpeilere natt til fredag. Fredag morgen fant portugisisk kystvakt robåten «l'Audacieux» kantret i havet utenfor Azorene. En dykker bekreftet at Savin lå livløs under vann inne i kanoen.

Jean-Jacques Savin satte ut i den spesialbygde kanoen l'Audacieux (Den dristige) 1. januar. 21. januar ble kanoen funnet kantret i havet og Savin ble bekreftet død. Foto: Philippe Lopez / AFP

– Dessverre var havet denne gangen sterkere enn vår venn, som elsket å seile og havet så mye, forteller støttespillerne.

Den franske eventyreren var ikke fremmed for vanskelige og farlige utfordringer. I 2019 krysset han Atlanterhavet i en diger oransje tønne, en ferd som tok fire måneder. Han har også klatret Mont Blanc, vært hobbypilot og jobbet som fallskjermsoldat.

Han etterlater seg en partner og en datter.