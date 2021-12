Det var desember 1990 og julen nærmet seg med stormskritt. Tiede-familien planla å feire jul på en avsidesliggende hytte i et snødekt fjellområde i Utah, noe de hadde gjort flere år tidligere.

– Hytta var himmel på jord for min del, og mamma kalte den «Tiedes ro» fordi stedet er så stille og fredelig, sa Linae Tiede i dokumentaren «Live to tell: Three days before christmas» på CBS i 2011, 11 år etter massakren.

Den unge mannen langs veien

20. desember satte mamma Kaye Tiede (49) seg på et fly fra Texas til Utah. Kayes ektemann Rolf (51) skulle ankomme Utah sammen med døtrene på et annet fly dagen etter. Ekteparet likte å ta forskjellige fly, slik at dersom en ulykke skulle finne sted ville ikke barna stå igjen uten begge foreldrene.

På vei opp til hytta passerte Kaye en ung mann langs den avsidesliggende veien. Det var tett opp under 20 minusgrader og Kaye reagerte på at den unge mannen var ikledd joggesko, dongeribukse og en tynn jakke i sprengkulda. Kaye stanset og spurte den fremmede mannen om han trengte hjelp, men mannen sa ikke et ord og begynte å gå fortere.

Kaye fant veien til hytta og begynte å pakke ut sakene sine. Neste dag ankom pappa Rolf med 20 år gamle Linae og 16 år gamle Tricia.

Drapene

Så kom 22. desember, bittelille julaften. Tiede-familien dro på langtur til storbyen Salt Lake City for å gjøre de siste ærendene før juleroen for alvor kunne senke seg. Samtidig plukket de opp Kayes mor Beth Potts (72).

Innbruddstyvene filmet seg selv med videokamera mens de pakket opp julegavene til Tiede-familien og spiste maten deres. Bildet viser Von Taylor som åpner en julegave. Foto: Utah Medical Examiner's Office

Mens familien var på dagstur brøt to fremmede menn seg inn i hytta. Innbruddstyvene gikk rundt i hytta og filmet seg selv mens de pakket opp familiens julegaver og spiste maten deres. De ventet på at Tiede-familien skulle vende tilbake fra byen.

De første til å ankomme hytta var Kaye, hennes mor og eldstedatteren Linae. Klokken var rundt 12.30 da de tre kvinnene gikk inn i gangen og trampet av seg snøen. 20-åringen var den første til å oppdage innbruddstyvene.

«Mamma, det er to menn her», skal Linae ha ropt fra stua. Innen de neste tre minuttene var både moren og bestemoren drept, men for Linae føltes det som en evighet.

– Det føltes som om det gikk i sakte film, men samtidig skjedde alt samtidig. Jeg husker skrikene våre idet bestemor gikk i bakken, og mamma som la hånden over brystet sitt, forteller Linae til CBS.

Mennene hadde beordret de to eldste kvinnene til å komme inn i stua og sette seg på hver sin stol. Mennene, 25 år gamle Von Taylor og 21 år gamle Edward Deli, sa ikke et ord før Taylor løftet pistolen og skjøt Kaye og Beth i hodet på kloss hold.

Skjønte at noe var galt

Igjen sto 20 år gamle Linae. Hun tryglet mennene om å la henne ringe etter ambulanse, men mennene var allerede i gang med å binde 20-åringens armer på ryggen. Samtidig kastet Deli likene av moren og bestemoren over gelenderet og ned i snøen bak hytta.

Kort tid etter ankom Rolf sammen med deres 16 år gamle datter Tricia. Øyeblikket de ankom hytta skjønte familiefaren at noe var forferdelig galt.

Han så en mann som skulle vise seg å være Taylor, gå ut av hytta med et grep rundt eldstedatterens hals, samtidig som han presset pistolen mot jentas rygg. Deli beordret Rolf til å gi dem alle penger han hadde og ta av seg klærne. Rolf ga Deli de 105 dollarene han hadde i lommene, før Taylor plutselig ba ham om å skyte.

Deli løftet pistolen mot Rolf, men skjøt ikke. Taylor ble utålmodig og skjøt Rolf rett i ansiktet. Rolf falt i bakken og bestemte seg for å leke død mens han overhørte at mennene planla å brenne ned hytta. Mens han kjempet for å holde seg våken kjente han lukten av bensin mens kroppen hans sakte ble gjennomvåt.

Linae Tiede (til venstre) var 20 år og søsteren Tricia var 16 da familien fikk livet snudd på hodet. Bildet er fra 1990.

– Ingen kunne hjelpe oss

Rolf stålsatte seg for at han kom til å brenne til døde, men plutselig hørte han mennene dra avgårde på familiens snøskutere. De hadde tatt med seg 16 år gamle Tricia og 20 år gamle Linae.

– Jeg trodde pappa var død, og da var det ingen som kunne hjelpe oss, og alt jeg ønsket var å kjøre snøskuteren utfor et stup, men jeg kunne ikke forlate søsteren min, forteller yngstejenta Tricia.

Men Rolf var ikke død.

Familiefaren karret seg på bena og innså plutselig at han selv sto i full fyr. Han kledde av seg klærne og rullet rundt i snøen. Skutt og uten klær klarte Rolf å karre seg ned til nabohytta, hvor broen hans Randy befant seg. Sammen kontaktet de politi og ambulanse, og samtidig som Rolf ble fraktet til sykehuset ble en stor leteaksjon igangsatt etter jentene.

Her endte marerittet for søstrene. Bildet er tatt av politiet rett etter at mennene ble pågrepet og jentene ble tatt hånd om av politiet. Foto: Summit County Sheriff's Office

Politijakten i høyfjellet

Innen den tid hadde mennene og jentene forflyttet seg fra snøskuterne og inn i en bil. Planen var å kjøre til New York og slippe jentene fri så snart de ankom byen, men søstrene hadde ingen tro på at de kom til å slippe unna med livet i behold. De valgte likevel å samarbeide.

Idet de kom seg ut på veien fikk en lokal politimann øye på fire personer som lignet på beskrivelsen han hadde fått av de forsvunnede jentene og de unge mennene. Politiet la seg bak bilen og en flere minutter lang biljakt begynte gjennom de snødekte såpeglatte veiene i Utah-fjellene. Politiet klarte omsider å presse bilen av veien, og mennene ble arrestert.

Til politiets store lettelse var 16 år gamle Tricia og 20 år gamle Linae fysisk uskadd.

21 år gamle Edward Deli (til venstre) og 25 år gamle Von Taylor ble arrestert på stedet. Foto: Utah Department of Correction

På rømmen fra politiet

De to mennene, Von Taylor og Edward Deli, viste seg å være rømlinger fra politiet. 25 år gamle Taylor hadde sittet inne for innbrudd og overfall, mens 21 år gamle Deli hadde sittet inne for mordbrann. Begge var ute på prøve og hadde krysset delstatens grense uten tillatelse etter å ha stukket av fra en institusjon.

I retten innrømmet Taylor at de hadde planlagt å bryte seg inn i hytta i håp om å finne større verdier, men at planen endret seg så snart Kaye kom kjørende forbi ham langs veien 20. desember. Han innrømmet straffskyld og ble dømt til døden. Han sitter den dag i dag på death row i Utah State Prison.

Deli fikk livstid i fengsel med en minstetid på 62 år. Han soner sin straff i Central Utah Correctional Facility.

Pappa Rolf, som hadde blitt fløyet til sykehuset kritisk skadd, klarte seg og vitnet sammen med døtrene i rettssaken mot Taylor og Deli.

