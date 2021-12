Den 5. januar skal USA starte utbyggingen av 5G-nettet. Det ber nå verdens største kommersielle flyprodusenter Biden-administrasjonen om å utsette.

Årsaken er at de er redd utbyggingen kan forårsake forstyrrelser på kan gå utover sikkerheten.

Kan ramme flere hundre tusen flyreiser

Boeing-sjef David Calhoun og Airbus Americas-sjef Jeffery Knittel sendte ifølge CNN nylig et brev til transportminister Pete Buttigieg hvor de fortalte om bekymringene sine.

Sikkerhetsbekymringene skal dreie seg om at 5G-nettet skal påvirke instrumenter kjent som radarhøydemålere, som piloter på kommeriseielle passasjerfly trenger for å foreta sikre landinger når det er dårlig sikt.

Skulle slikt skje kan flere hundretusenvis av flyreiser hvert år ble rammet.

Calhoun og Knittel sier at selskapene har utviklet et nytt forslag for å begrense kraften til 5G-nettet nær flyplasser, og ber Biden-administrasjonen samarbeide med føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission for å vedta en slik plan.

Ikke opplevd slikt i Norge

I Norge er utbyggingen av 5G-nettet godt i gang, og ifølge Henning R. Tennes, seksjonssjef Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet, har de ikke opplevd slike problemer i Norge.

– Men Luftfartstilsynet er kjent med problematikken i USA, sier han til ABC Nyheter.

– Luftfartstilsynet følger opp dette temaet her i Norge, og følger det opp kontinuerlig. Det er utført test ved en norsk lufthavn, uten at dette gav negative utslag, forteller Tennes.

I Europa er det derimot European Union Aviation Agency (EASA) som leder oppfølgingen av denne saken, informerer Tennes om.

– Og Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Ukom) som tildeler konsesjoner for 5G i Norge er gjort oppmerksom på dette temaet.

Heller ikke Avinor har opplevd forstyrrelser på grunn av 5G-utbygging:

– Dette er en problemstilling som for øyeblikket håndteres av europeiske luftfartsmyndigheter. De er i kontakt med nasjonale organer som er ansvarlig for frekvensforstyrrelser. I Norge er dette Nkom. I tillegg samler de informasjon fra luftfartsaktørene i Europa for å finne ut hvem som eventuelt er påvirket. Avinor har ikke opplevd forstyrrelser på grunn av 5G-utbygging i Norge så langt, sier Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor, til ABC Nyheter.